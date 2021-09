Peine

„Halt, Polizei!“ Gleich an mehreren Stellen im Peiner Stadtgebiet sowie in Klein Ilsede hatte die Polizei am Freitagabend Kontrollpunkte eingerichtet und überprüfte verdächtige Autofahrer und Halter, deren Fahrzeuge durch mangelnde Betriebssicherheit auffielen. Ein Fokus der landesweiten Aktion unter Führung des Landeskriminalamts lag auch darauf, den Druck auf Auto-Protzer zu verstärken, die mitunter mit ihrer gefährlichen Fahrweise den Straßenverkehr gefährden.

Unterstützung kam aus Braunschweig

Mit gezielten Kontrollen Straftaten feststellen und so Schlimmeres verhindern: Unter diesem Motto stand der Groß-Einsatz der Polizei. Die Peiner Kollegen hatten sich an belebten Straßen wie etwa der Vöhrumer Straße, der Braunschweiger Straße oder dem Schwarzen Weg postiert, aber auch in Klein Ilsede wurde kontrolliert. Die eingesetzten Peiner Beamten wurden dabei auch von Kollegen der Zentraldirektion Braunschweig unterstützt. Auch Hundeführer mit Drogenspürhunden waren im Einsatz. Erfolge ließen nicht lange auf sich warten.

Fahrer war berauscht gefahren

Auf der Braunschweiger Straße hatte sich der Verdacht bei einem Fahrer bestätigt: Der Drogenschnelltest fiel positiv aus. Der Fahrer wurde in die Dienststelle zur Blutprobenentnahme transportiert. Die Polizei durchsuchte zudem das gesamte Auto. Die Hunde schnüffelten nach weiteren Drogen. In der Dunkelheit leuchteten die Polizisten bei ihren Kontrollen aber auch in Motorräume und überprüften die Fahrzeug-Papiere. Insgesamt rund 30 Polizei-Kräfte dürften im Einsatz gewesen sein.

Nach einem Drogen-Verdacht durchsuchte die Polizei dieses Auto an der Braunschweiger Straße. Quelle: Phil-Kevin Lux

Landkreis unterstützte die Aktion

Unterstützung gab es zudem durch den Landkreis Peine. Auch Christian Gleicher, der Leiter des Fachdienstes Straßenverkehr, begleitete den Einsatz. Die Behörde startete mittels eines Laptops vor Ort Abfragen, um beispielsweise den Versicherungsschutz der jeweiligen Fahrzeuge direkt prüfen zu können und zu checken, ob eine Fahrerlaubnis besteht. Aber auch Einträge anderer Behörden über Verstöße, die sich auf den Halter des Fahrzeuges beziehen, konnten in Sekundenschnelle geprüft werden.

Die kontrollierten Halter der Fahrzeuge zeigten sich meist sehr einsichtig und kooperativ. Auch im Verlauf der Nacht sollten weitere Kontrollen erfolgen.

Von Phil-Kevin Lux