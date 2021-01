Die Vorarbeiten sind auf der Zielgeraden, nächste Woche will die Abbruchfirma aus Lehrte mit drei speziellen Baggern anrücken, um die Hertie-Brache in Peine zum Einsturz zu bringen. Im Internet schwelgen viele Peiner derweil in Erinnerungen an die damals noch belebte Ladenzeile und das Karstadt-Kaufhaus.