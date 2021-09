Vöhrum

Besuch aus Berlin in Vöhrum: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat sich am Donnerstag einen umfassenden Einblick von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Peine und dem angrenzenden Ökogarten verschafft. Im Mittelpunkt standen dabei die Themen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit.

Los ging der Rundgang am Tier- und Ökogarten, ehrenamtlich geleitet wird dieser von Betina Gube. Zusammen mit IGS-Fachbereichsleiterin Dagmar-Schatz-Rudolph erklärte sie den Gästen – darunter auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) –, welche Rolle das Thema Umwelt auch im Schulalltag spiele. „Der Ökogarten fördert bei den Schülern den Respekt vor den Arten“, so Schatz-Rudolph. Die Schüler berichteten von ihren Erfahrungen und darüber, was sie schon alles im Ökogarten gelernt haben.

„Toll, wie junge Leute mit der Natur in Kontakt gebracht werden“

Bis zu 30 000 Besucher würden jährlich in den Ökogarten kommen – hauptsächlich Schüler, aber auch Erwachsene, erklärte Betina Gube. Geboten bekommen die Gäste eine große Vielzahl an verschiedenen Pflanzen- und Tierarten, darunter Ponys, Kaninchen, Meerschweinchen Schlangen und Spinnen. Schulze zeigte sich beeindruckt: „Es ist wirklich toll, wie hier junge Leute mit der Natur in Kontakt gebracht werden.“ Die Ministerin lobte nicht nur das Engagement des Ökogarten-Teams, sondern auch das der IGS.

Weiter ging es in der Mensa der Integrierten Gesamtschule: Hier steht jeden Tag unter der Woche eine Versorgung der Schüler mit gesundem Essen auf dem Plan. Dafür arbeitet die IGS mit der Sprössling Gmbh zusammen, die sich um die Verpflegung kümmert. Mahlzeiten aus nachhaltigem Anbau, regional produziert, hat sich das Tochterunternehmen der evangelischen Stiftung Neuerkerode auf die Fahne geschrieben.

Daniel Schwerdtfeger von der Sprössling Gmbh (l.) erklärte Svenja Schulze und Hubertus Heil (2. v.r.) das nachhaltige Essenskonzept in der IGS-Mensa. Quelle: Dennis Nobbe

„Wir hatten bei uns die erste verlässliche Mensa mit Mittagsangebot im Kreis Peine“, betonte IGS-Leiterin Ulla Pleye. Der Weg dorthin sei steinig gewesen, „aber wir haben es geschafft“. Rund 500 Essen würden täglich zwischen 13 und 14 Uhr ausgegeben, alle in der Aula, die auch als Mensa genutzt wird. Dafür vorgesehen gewesen sei dieser Bereich der Schule ursprünglich nicht, weshalb sich die Essensausgabe als schwierig gestalte. Daher sei ein Umbau dringend nötig, so Pleye.

Berufliche Perspektiven im Wahlpflichtkurs Technik

Letzte Station für die Besucher war der Wahlpflichtkurs Technik der IGS: Hier zeigten Schüler, wie sie eine sogenannte „CoolZeLa“ zusammensetzen. Das Gerät in Form einer Eule misst nicht nur die CO2-Konzentration in einem Raum, sondern auch den Lautstärkepegel. Zum Einsatz kommen in Vöhrum gebaute „CoolZeLas“ an mehreren Schulen. „Es ist eine ganz tolle Sache, die ihr hier macht“, lobte Heil die Schüler. Sie würden etwas fürs Leben lernen und dabei vielleicht auch schon eine berufliche Perspektive entwickeln.

Svenja Schulze und Hubertus Heil mit dem CO2-Messgerät „CoolZeLa", das von Schülern der IGS gebaut wird. Quelle: Dennis Nobbe

Von Dennis Nobbe