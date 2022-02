Peine

Ein ziviler Funkstreifenwagen der Polizei ist am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr auf der Woltorfer Straße von einem VW Golf überholt worden. Dabei beschleunigte der Wagen bis auf mehr als 100 Stundenkilometer, schildert Polizeisprecher Matthias Pintak. Die Polizeibeamten konnten den Fahrer schließlich ausfindig machen – dieser zeigte sich alles andere als einsichtig.

Zunächst brauste der Golf auf der L 321 in Richtung Wendeburg und der K 21 in Richtung Fürstenauer Straße davon. Die Polizisten notierten sich das Kennzeichen und konnten so den Halter und dessen Anschrift ermitteln. Am Wohnort angekommen, trafen die Beamten den 33-jährigen Fahrer. Die uniformierten Polizisten sprachen den Mann auf sein Fehlverhalten an. Dieser sei daraufhin in einer „deutlich aggressiv“ auf die Beamten zugegangen und habe sie aufgefordert, sein Grundstück zu verlassen. „Dies geschah in einer sehr respektlosen Art und Weise“, so Pintak.

Einer der Polizisten wurde beinahe angefahren

Im weiteren Verlauf habe der 33-Jährige die Beamten mehrfach lautstark beleidigt. Daraufhin sei der Mann in sein Fahrzeug gestiegen, habe es in Bewegung gesetzt und dabei fast einen der Polizisten angefahren – dieser konnte gerade noch zurückweichen. Dann sei der Mann mehrfach auf einen der Beamten losgegangen und habe nach ihm geschlagen und getreten. Der 49-jährige Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen am Bein.

Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verdachts des illegalen Autorennens und Beleidigung ein. Durch die „rücksichtslose und gefährdende Fahrweise des Mannes“ könne nicht ausgeschlossen werden, dass es weitere Geschädigte gibt, die den Sachverhalt noch nicht bei der Polizei angezeigt haben. Diese werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von der Redaktion