Nach heftigem Wintereinbruch: Das Stopfen der Peiner Straßenlöcher wird teuer

Kreis Peine

Der heftige Wintereinbruch im Februar mit extremen Minusgraden hat viele Straßen im Kreis Peine kaputt gemacht: Es gibt große Schlaglöcher und Risse in den Fahrbahnen, die wieder gestopft werden müssen. Die Reparaturkosten gehen in den sechsstelligen Bereich.

Mitarbeiter der städtischen Betriebe und der Straßenmeisterei sind derzeit unterwegs und schließen die Löcher. Stadtsprecherin Petra Neumann sagt: „Das extreme Wetter im Februar hat in Peine und den Ortschaften teilweise zu einem Anstieg der Zahl der Schlaglöcher in den Straßen sowie von hochgedrücktem Pflaster und verschobenen Platten in älteren Gehwegen geführt. Die genaue Anzahl der durch den Wintereinbruch verursachten Schlaglöcher lässt sich nicht konkret beziffern, da einige Schlaglöcher schon vor dem Wintereinbruch vorhanden waren, die noch zu beseitigen waren.“

Das Warnschild „Straßenschäden" steht an einer Baustelle. Quelle: Carsten Rehder

Die vor dem Wintereinbruch festgestellten Schlaglöcher im Asphalt seien lediglich Risse im Asphalt oder ältere Flickstellen gewesen. „Doch durch die deutlichen Minusgrade bis zu minus 20 Grad über einen Zeitraum von etwa zehn Tagen konnte das in den Asphaltrissen und den älteren porösen Flickstellen befindliche Regenwasser gefrieren. Die betreffenden Asphaltstellen platzten dann auf und es entstanden Schlaglöcher, die ohne diesen Wintereinbruch erst wesentlich später entstanden wären“, so Neumann. Und bei mehreren älteren Gehwegen ohne frostsicheren Unterbau seien durch den Frost Gehwegplatten oder Gehwegpflaster hochgedrückt worden.

Viele Asphalt-Schlaglöcher beseitigt

Im Zuge der Straßenunterhaltung hätten die Städtischen Betriebe bereits eine große Anzahl der Asphalt-Schlaglöcher beseitigt. Ebenso seien an vielen Stellen schon das Gehwegpflaster begradigt und Gehwegplatten wieder eben eingebaut worden. Und an gefährlicheren Stellen, die nicht sofort behoben werden konnten, habe man Baken aufgestellt. Die Sprecherin erklärt: „Es ist davon auszugehen, dass in Kürze die Folgen des Wintereinbruchs im Straßen- und Gehwegbereich beseitigt sein werden können.“ Zu den voraussichtlichen Kosten kann Neumann jedoch noch nichts sagen.

Zum Landkreis Peine: Auf den Kreisstraßen hat die Straßenmeisterei die Aufnahme und Bewertung der Winterschäden laut Sprecher Fabian Laaß schon abgeschlossen. „Wir stellen auch fest, dass durch die vielen Frost- und Tauwechsel sowie die sehr strenge Frostperiode dazu geführt haben, dass gegenüber den zurückliegenden milden Wintern deutlich mehr Straßenschäden aufgetreten sind“, sagt er. Besonders betroffen seien vorgeschädigte Straßenbereiche, wie zum Beispiel die Kreisstraßen K 65, K 69, K 66, K 37, K 35 und K 55.

Schäden werden behoben

Laaß weiter: „Die Schäden werden in den kommenden Monaten behoben. Neben der Beseitigung von Schlaglöchern, Absackungen und Rissen müssen aber auch größere Erhaltungs-Maßnahmen eingeplant werden.“ Das würde eine längere Zeit in Anspruch nehmen, „da die erforderlichen Arbeiten den Umfang und die vorhandenen Personalkapazitäten übersteigen.“ Große Sanierungs-Projekte seien zum Beispiel Oberflächenbehandlungen der Fahrbahnen mit Splitt, Riss-Sanierungen oder Fräsarbeiten und die Neuherstellung von Deckschichten.

„Im vergangenen Jahr wurden Fahrbahnschäden in Höhe von etwa 60 000 Euro beseitigt. Der Aufwand wird sich nach diesem Winter sicherlich verdoppeln“, schildert der Sprecher. Wenn man alle Straßen in der Stadt und im Kreis Peine zusammenrechnet, werden sehr wahrscheinlich 200 000 Euro nötig sein, um die Schäden zu beseitigen.

Von Thomas Kröger