Peine

Ein Jahr Corona liegt hinter Schülern, Lehrern und Eltern. Szenario B, Homeschooling, Online-Konferenzen und Praktika-Ausfall: Das Fazit des Corona-Jahres ist durchwachsen. Doch es gibt auch positive Entwicklungen und Ideen an den Schulen, die über die Corona-Zeit Bestand haben sollen. Unsere Zeitung sprach mit Schulen aus Peine. Heute: Eine Bilanz und einen Ausblick der Integrierten Gesamtschule Peine (IGS) und der Bodenstedt-Wilhelmschule (Bowi)

IGS Peine: Schülerplenum lebt von persönlichen Begegnungen

„Wir haben neue Routinen entwickelt“, sagt Gesamtschuldirektorin Ulla Pleye, vieles sei gut, aber unter veränderten Bedingungen abgelaufen. Doch einige Schul-Projekte mussten wegen der Pandemie abgesagt werden, etwa das Projekt „Liebe, Freundschaft, Sexualität“ des sechsten Jahrgang oder das Medienprojekt der Siebtklässler.Weiteres Beispiel: Das Mittelalter-Projekt des Ökogartens. Und soziale Lernsituationen mussten unter digitalen Bedingungen stattfinden – doch gerade für ein Schülerplenum sei es wichtig, die Gefühle des Gegenübers zu deuten.

Flexible Kommunikation mit Schülern

Die positive Entwicklung: Viele Lehrer hätten ihre Vorbehalte gegenüber digitaler Medien abgebaut, seien flexibel in der Kommunikation mit den Schülern geworden, und die Kinder fitter im Umgang mit der Schulplattform Iserv. Aber die Pandemie deckte eben auch auf, dass „die Schwächsten der Schwachen verloren gehen“, sagt Pleye. Die Schule reagierte: Insgesamt 115 iPads verlieh die Schule an Kinder, die kein digitales Endgerät zu Hause zur Verfügung hatten.

Und es gilt die nächste Aufgabe zu meistern: die Benotung der Schüler. Auf welchen Kriterien basieren die mündlichen Noten? „Über die Gewichtung beraten derzeit die Fachbereichsleiter“, sagt Andreas Hellmann, Didaktischer Leiter an der IGS. Inhalt der mündlichen Noten werde die Beteiligung in Videokonferenzen, Chats und der gestellten Aufgaben sei – bei der Beurteilung bedürfe es jedoch viel Fingerspitzengefühl.

IGS: So geht es nach Corona weiter

Der Ausblick der IGS für die Zeit nach Corona: Mit Home-Schooling-Tagen und Online-Unterricht für ganze Klassen rechnet die IGS nicht. „Denn Schule lebt nicht nur vom Unterricht“, sagt Pleye. Aber, dass Schüler ihre Gruppenarbeit digital über Chats und Video-Tools bearbeiten und iPads aus dem Unterricht nicht mehr wegzudenken sind – so könnte die Zukunft der IGS aussehen.

Bowi: Technik in den Klassenräumen wurde nachgerüstet

Die größte Herausforderung in der Corona-Zeit war für die Bodenstedt-Wilhelmschule (Bowi) die Nähe zu den Lernenden. „Die Übertragung des Unterrichts aus den Klassenräumen an die Bildschirme der Lernenden zu Hause, hat Anfangs aufgrund technischer Ausstattung und Anbindungsproblemen nicht so gut funktioniert. Mittlerweile ist jeder Klassenraum entsprechend ausgestattet und wir sind gut in der Lage Online-Unterricht zu erteilen“, sagt Schulleiter Wolfgang Sammer. Das Kollegium habe großen Einsatz gezeigt. „Die persönliche Ansprache an die Schülerinnen und Schüler, steht für alle Lehrenden im Fokus. Die Kontaktaufnahme zu den Familien hat weitestgehend gut funktioniert“, so der Schulleiter.

Sozialpädagogen besuchten Schüler zu Hause

Schüler aus den niedrigeren Jahrgängen wurde einmal pro Woche in die Schule bestellt. Außerdem wurden Sprechstunden für Lernende und Eltern eingerichtet. An Arbeitsplätzen in der Schule lernten Schüler, die zu Hause nicht die Voraussetzungen dafür hatten.

Zudem hielten die Lehrer per Videokonferenz und telefonisch Kontakt zu den Schülern. Teilweise auch beim Abholen der Aufgaben. „In besondern Situationen wurden Hausbesuche durch die Sozialpädagogen gemacht“, so der Schulleiter.

Konferenzen unter den Lehrenden fanden ebenfalls ausschließlich per Videokonferenz statt. „Die Videokonferenzen für Lehrkräfte, beispielsweise in den Fachkonferenzen soll auch nach Corona beibehalten werden, ebenso eine intensivere Nutzung der Iserv-Plattform.

Unterricht während Corona wurde auf Jahrgänge abgestimmt

Der Unterricht während der Corona-Zeit wurde auf die einzelnen Jahrgänge abgestimmt. Alle Lernenden hatten verschiedene Unterrichtsangebote in ihrem Plan. Gelernt wurde in einer Mischung aus Online-Unterricht, anfertigen von Aufgaben und in den Abschlussjahrgängen im Hybrid-Unterricht. Die Stundenpläne jeder Klasse werden wöchentlich angepasst und auf der Homepage veröffentlicht.

Von Nina Schacht