Nach der Kommunalwahl: Das passiert jetzt mit den Wahlplakaten in Peine

Kreis Peine

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die neuen Bürgermeister, Räte und der Kreistag stehen im Landkreis Peine seit Anfang der Woche (fast) alle fest. Doch schon am Sonntag, 26. September, folgt die Bundestagswahl. Außerdem gibt es am gleichen Tag zwei Stichwahlen fürs Amt des Landrats oder der Landrätin sowie des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin in Hohenhameln. All das zeigt sich derzeit anhand der Wahlplakate, die im Kreis aushängen. Hier herrscht gerade sozusagen eine Übergangsphase – und während dieser gibt es bestimmte Regelungen.

„Die Parteien und Einzelkandidaten, die nur für die Kommunalwahl werben wollten, müssen laut Bescheid ihre Wahlplakate bis zum 17. September entfernen“, erklärt Petra Neumann, Sprecherin der Stadt Peine. Genau das passiert auch gerade im Landkreis. Überall sind Helfer im Einsatz, um alte Plakate ab- und zum Teil neue aufzuhängen. In der Kernstadt etwa entfernt die SPD die Plakate des wiedergewählten Bürgermeisters Klaus Saemann, während von Landratskandidat Henning Heiß neue hinzukommen – Heiß tritt am 26. September bei der Stichwahl erneut gegen Banafsheh Nourkhiz (CDU) an. Allerdings wird nicht jedes alte Plakat durch ein neues ersetzt, so dass der „Plakatdschungel“ in Peine nun ausdünnt.

Bestimmte Plakate bleiben und bekommen Aufkleber

Die großen Wahltafeln hingegen bleiben alle bis nach den Bundestagswahlen stehen. Sie werden zum Teil überklebt: Zum Beispiel ersetzt die CDU die Plakate von Bürgermeisterkandidat Jan-Philipp Schönaich durch solche von Nourkhiz oder der Bundestagskandidatin Ingrid Pahlmann. Viele der bereits hängenden Plakate der Landratskandidaten bekommen nun Aufkleber, sogenannte Störer, erklärt Imke Jeske-Werner, Geschäftsführerin des CDU-Kreisverbands: „Diese weisen auf die Stichwahl am 26. September hin.“

Eigentlich müssten Parteien ihre Plakate früher entfernen

Die Parteien, die für sich bei der Bundestagswahl werben, müssen ihre Plakate in Peine bis zum 1. Oktober, also dem Freitag nach der Wahl, abgehängt haben, so Neumann. Gleiches gilt für die Stichwahl-Plakate. Wie in Peine gibt es beispielsweise auch in der Gemeinde Edemissen eine „Karenzzeit“, denn rechtlich gesehen müssen die Parteien eigentlich ihre Plakate am Tag der Wahl entfernen, sagt Gemeindesprecher Oliver Völkening. Das sei jedoch kaum umsetzbar.

Auch wolle die Gemeinde Nachsicht walten lassen, wenn der Termin nicht ganz eingehalten wird: „In diesem besonderen Wahljahr mit den kurz aufeinanderfolgenden und ineinandergreifenden Wahlen ergeben sich tatsächlich Schnittmengen, so dass wir bei der Verfolgung kulant sind“, so Völkening. Wer sich dann dennoch nicht an die zeitlichen Vorgaben hält, muss womöglich in die Tasche greifen: Die Kommunen können die Plakate auf Kosten der jeweiligen Partei oder des Kandidaten entfernen lassen.

Wahlwerbung ist nicht überall erlaubt

Es gibt Vorschriften, wo genau Wahlplakate platziert werden dürfen. So ist in Peine beispielsweise Wahlwerbung in der Fußgängerzone, in unmittelbarer Nähe des Rathauses und außerhalb geschlossener Ortschaften – etwa auf der Stahlwerkbrücke – verboten. Auch darf der Verkehr durch die Plakate nicht gefährdet werden. „In Einzelfällen waren Plakate zu entfernen, wenn zum Beispiel die Verkehrssicherheit in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen gefährdet gewesen ist“, schildert Neumann. Auch in Edemissen hätten sich bis auf wenige Einzelfälle die Parteien und Kandidaten an die Vorgaben gehalten, sagt Völkening. Übrigens: Wie viele Plakate eine Partei aufhängen oder -stellen darf, ist im Kreis Peine nicht festgelegt.

Von Dennis Nobbe