Nach Wolfsrissen in der Region Peine: Tier aus Burgdorfer Rudel geschossen

Kreis Peine

Ein Wolf des Burgdorfer Rudels wurde getötet. Das teilt das Niedersächsische Umweltministerium mit. Die Fähe, wohl ein ein-bis zweijähriges Tier, hat man am Donnerstag abgeschossen. Für zwei Tiere des Burgdorfer Rudels gilt eine Ausnahmegenehmigung: Der Rüde GW950m und die Fähe GW1423f sollen laut dem Ministerium an Rissen im Landkreis Peine und in Gemeinden der Region Hannover beteiligt gewesen sein.

Ministerium: Wölfe rissen Pferde und Rinder

Seit dem Herbst 2019 war es im Territorium des Burgdorfer Rudels vermehrt zu Übergriffen von Wölfen auf Nutztiere gekommen, bei denen auch immer wieder der zumutbare Herdenschutz überwunden wurde, heißt es vom Ministerium. Dabei hätten Wölfe nicht nur kleinere Nutztiere, wie Schafe und Gehegewild, erbeutet, sondern wiederholt Rinder und vor allem Pferde gerissen. Gerade diese Pferderisse stellen hier eine besondere Ausnahme dar, denn Pferde und Rinder gelten als wehrhafte Tiere und werden in der Regel weit weniger häufig von Wölfen attackiert als andere, nicht wehrhafte Weidetiere.

Auch im Landkreis Peine kam es zu Wolfsrissen: Im September des vergangenen Jahres wurde in Wipshausen ein Pferd tödlich verletzt. In Klein Eddesse riss ein Wolf ein Schaf von Züchter Jan Sandvoß. Drei weitere Tiere überlebten verletzt.

Nutztiere sollen geschützt werden

Im März diesen Jahres wurde daher durch den Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zum Abschuss der beiden Wölfe erteilt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Von Nina Schacht