Nach Unfallflucht in Peine: Schneller Erfolg für die Polizei

Peine

Ein Peiner kam in der Nacht zu Sonnabend mit seinem Mercedes auf dem Friedrich-Ebert-Platz von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild und eine Laterne. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Doch damit kam er nicht durch: Zeugen beobachteten gegen 2.45 Uhr den Vorfall und notierten sich das Kennzeichen des Fahrzeugs.

Die Polizei konnte den Halter ermitteln

So konnte die Polizei die Anschrift des Halters ermitteln. Die Beamten suchten die Adresse auf und trafen dort sowohl das durch den Unfall beschädigte Auto als auch den stark betrunkenen mutmaßlichen Fahrer an. Dieser war nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe zur Bestimmung des Blutalkoholwertes entnommen. Zudem wurde der Führerschein des 39-Jährigen beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Verkehrsunfallflucht verantworten, meldet die Polizei in ihrem Bericht.

