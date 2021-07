Abbensen

Was ein Ehepaar in Abbensen vor Kurzem erlebt hat, klingt wie ein Alptraum: Einbrecher waren in das Haus eingedrungen, haben die Bewohner gefesselt, das Gebäude nach Wertgegenständen durchsucht und Vermögenswerte in mittlerer fünfstelliger Höhe erbeutet. Die Opfer konnten sich schließlich selbst befreien und die Polizei rufen, nachdem die Täter das Haus verlassen hatten. Der Fall im Landkreis Peine zeigt, dass solche Dinge nicht nur im Fernsehen passieren, sondern jeden von uns treffen können. Doch wie verhält man sich am besten, wenn man Opfer eines solchen Überfalls wird? Ein Polizist gibt Tipps.

Nichts tun, was die Täter provozieren könnte

„Bloß nicht wehren und nicht drohen, kurz: nichts tun, was die Täter provozieren könnte!“, sagt Polizei-Sprecher Frank Oppermann spontan auf diese Frage. „Man kann die Situation nicht abwenden. Am besten ist es, sich zu fügen und alles über sich ergehen zu lassen“, ergänzt er. Letztlich seien das Leben und die körperliche Unversehrtheit das Wichtigste überhaupt. Und auch die Täter befänden sich in einer Ausnahmesituation – da liegen die Nerven blank und es kann schnell zu Kurzschlusshandlungen kommen, durch die die Opfer Schaden erleiden.

Notruf absetzen, sobald das gefahrlos möglich ist

Man könne jedoch einiges tun, um der Polizei zu helfen, die Täter zu erwischen. „Das erste ist natürlich, so schnell wie möglich über 110 einen Notruf absetzen, sobald das gefahrlos möglich ist. Je schneller wir informiert werden, desto größer ist die Chance, die Einbrecher womöglich noch im Umfeld des Tatorts anzutreffen“, sagt Oppermann. Natürlich ist die Aufregung bei solchen Anrufen groß. Man könne aber davon ausgehen, dass am anderen Ende der Leitung ein erfahrener und geschulter Polizist sitzt, der systematisch die wichtigen Informationen abfragt, auch wenn man selbst kaum klar denken kann, und auch Handlungshinweise gibt. Das Wichtigste daher: Das Gespräch nicht beenden, bevor man dazu aufgefordert wird.

Möglichst viele Informationen zu den Tätern einprägen

„Hilfreich ist es auch, sich möglichst viele Informationen zu den Tätern einzuprägen“, rät Oppermann. Die Körpergröße gehört ebenso dazu wie die Haarfarbe und die Statur. Aber auch Hinweise auf die Bekleidung können weiterhelfen, insbesondere wenn es besondere Auffälligkeiten gibt. Beispiele: Hatten die Schuhe eine dicke Sohle? War auf der Mütze oder Jacke ein spezielles Emblem? Trugen der oder die Täter auffälligen Schmuck oder sind sie tätowiert? Auch Details zur Sprechweise und Sprache sollte man sich möglichst merken. Hat ein Täter einen Dialekt, ist die Stimme ungewöhnlich tief oder hell?

„Wertvoll sind auch Beobachtungen zur Fluchtrichtung oder zum Fluchtfahrzeug: Welche Automarke? Welcher Fahrzeugtyp? Kann womöglich sogar das Kennzeichen erkannt werden? Schon der kleinste Hinweis kann im Zweifel überaus nützlich sein“, erklärt der Polizei-Sprecher. Oft seien es vermeintliche Nebensächlichkeiten, die am Ende den Ausschlag geben, dass ein Verbrechen aufgeklärt und der Täter überführt werden kann.

So schützen Sie sich vor Einbrechern Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von „Profis“ verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. „Vor Verbrechen kann man sich nicht absolut schützen. Aber man kann es potenziellen Straftätern so schwer wie möglich machen“, sagt Polizei-Sprecher Frank Oppermann. Hier wichtige Tipps, die sich leicht umsetzen lassen: Schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab, wenn Sie das Haus – auch nur für kurze Zeit – verlassen. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren, denn gekippte Fenster sind offene Fenster. Niemals Schlüssel draußen deponieren: Einbrecher finden jedes Versteck. Wechseln Sie den Schließzylinder aus, wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder in der Nachbarschaft. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, auch nicht in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Aber auch Bewegungsmelder, die direkt am Haus Licht oder Lärm auslösen, schrecken ab. Schließlich wollen Einbrecher unbemerkt bleiben. Viele weitere Tipps gibt es auf der Internetseite www.k-einbruch.de, die auf eine gemeinsame Initiative von Polizei und Wirtschaft zurückgeht.

Von Kerstin Wosnitza