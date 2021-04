Peine

Die Nachricht hat die Peiner erschüttert: An einem Donnerstag kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres wurden an der Luisenstraße zwei Insassinnen eines Behindertenbusses attackiert und lebensgefährlich verletzt. Zum Glück überlebten beide. Nun hat der Vorfall ein Nachspiel vor Gericht: Die Verhandlung gegen den inzwischen 26-jährigen mutmaßlichen Täter beginnt am 26. Mai vor dem Landgericht. Die Anklage lautet auf „vorsätzlichen Vollrausch“.

Es war der 17. Dezember 2020 kurz vor 16.30 Uhr am Nachmittag, als der junge Mann sich laut Prozessvorschau durch große Mengen Alkohol und die Einnahme von Medikamenten vorsätzlich in einen derart starken Rauschzustand versetzt haben soll, dass er schuldunfähig war. In dieser Verfassung war er auf die beiden Frauen losgegangen. Diese Attacke wird als versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gewertet.

Offenbar war den Mann verwirrt und hatte Halluzinationen

Was dem Angriff vorausging, wird in der Prozessankündigung wie folgt beschrieben: Der Angeklagte soll zunächst in Braunschweig Medikamente eingenommen und Alkohol getrunken haben. Dann sei er mit dem Zug nach Peine gefahren. Während der Zugfahrt habe er noch eine Flasche Weinbrand größtenteils ausgetrunken. Bei der Ankunft in Peine soll er aufgrund der akuten Wirkung der konsumierten Drogen eine psychische Störung gehabt haben, die mit Verwirrtheit sowie wahnhaften und halluzinatorischen Verkennungen der realen Situation einhergeht und die Schuldfähigkeit aufhebt.

Das Ziel des Angreifers war es offenbar, die Frauen zu töten

In diesem Zustand soll der Angeklagte die Angriffe auf die beiden Frauen in Peine ausgeübt haben. Laut Prozessvorschau soll er die gerade aus ihrem Fahrzeug ausgestiegene 69-jährige Fahrerin des Kleinbusses zu Boden gerissen und ihr mehrere wuchtige Tritte gegen den Oberkopf und den Kopf versetzt haben. Anschließend soll er die andere Frau, eine 63-Jährige mit körperlichen Einschränkungen, aus dem Fahrzeug herausgezogen, zu Boden gebracht und mit wuchtigen Tritten attackiert haben. In beiden Fällen soll der junge Mann das Ziel gehabt haben, die Frauen zu töten. Als er dachte, dies sei ihm gelungen, soll er von den beiden regungslos am Boden liegenden Personen abgelassen haben. Die beiden Frauen haben unter anderem Gesichtsfrakturen und ein Schädelhirntrauma erlitten.

Zeugen hatten sich dem Täter entgegengestellt

Nach damaligen Recherchen der PAZ hatten sich Zeugen dem damals 25-jährigen Täter mutig entgegengestellt und damit den Frauen möglicherweise das Leben gerettet. Der Sohn des einen Opfers hatte sich dafür ein einer bewegenden Sprachnachricht bedankt.

Der Angeklagte wurde unmittelbar nach dem Vorfall festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Der Prozess vor dem Landgericht beginnt am Dienstag, 26. Mai, um 9 Uhr in Saal 134. Wegen der Corona-Pandemie gibt es Einschränkungen, und es sind Hygieneregeln zu beachten.

Von Kerstin Wosnitza