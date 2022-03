Peine

Was für ein Ritt! Zwölf Männer und eine Frau sind quer durch Europa bis an die Grenze zur Ukraine und zurück gefahren, um mit sechs Kleinbussen tonnenweise Hilfsgüter hinzubringen und 38 geflüchtete Menschen in Sicherheit zu bringen. Die PAZ hat die Aktion der Serviceclubs Round Table und Old Table in einem Live-Ticker begleitet und über die wichtigsten Stationen und Erlebnisse laufend online berichtet. Nach Redaktionsschluss am Sonntagabend wurde der Konvoi in Peine zurückerwartet. Hilfsbereite Privatpersonen haben Wohnungen und Zimmer für die Geflüchteten angeboten, die auch in den nächsten Tagen und Wochen weiter begleitet und betreut werden sollen.

Am Mittwochabend hatten sich die sechs Fahrzeuge – beladen mit gespendeten Hilfsgütern – auf den Weg gemacht. Zudem gab es auch viele Geldspenden, unter anderem von weiteren Peiner Service-Clubs. Die mehrere Tausend Kilometer lange Fahrt haben Michelle Reiter, Jan-Philipp Schönaich, Steven Geisler, Andre Hecher, Dolmetscherin Nadja Shvets, Andreas Bahr, Dennis Tschesche, Matthias Pastunink, Christian Budde, Michael Kubina, Roman Thomas, Sebastian Logemann und Konstantinos Vazalidis auf sich genommen.

Ein großes Netzwerk hat im Hintergrund vieles organisiert

Doch sie waren nicht auf sich gestellt: Hinter den Tablern aus Peine hat ein großes Netzwerk aus Clubfreunden und anderen Engagierten agiert, die sich von Deutschland aus um Themen wie die Unterbringung der Geflüchteten, die Organisation von Dolmetschern, finanzielle Unterstützung, unverzichtbare Kontakte zu Tablern in den anderen Ländern und vieles mehr gekümmert haben. Dieses Heimat-Team stand mit dem Konvoi rund um die Uhr in Kontakt, hat rechtliche Themen recherchiert und angefragte Infos geliefert.

Stundenlanges Warten an Grenzen, heftiger Schneefall, weite Umwege, endlose Strecken über schlechte Straßen, völlig erschöpfte und verängstigte Menschen und die großartige Unterstützung von Tablern in ganz Europa haben die ungewöhnliche Reise geprägt.

Auf den letzten Kilometern ging es zügig voran

„Jetzt geht es zügig voran“, sagte Mitinitiator Jan-Philipp Schönaich am Sonntag gegen 15 Uhr in einem Telefongespräch mit der PAZ. Zwar seien alle erschöpft, aber dennoch sei die Stimmung gut. „Vor allem gestern Abend war es sehr schwierig, weil immer wieder unvorhersehbare Dinge passiert sind. Wir mussten mehrere Grenzübergänge anfahren, dann gab es Probleme mit Ausweispapieren. Eigentlich wollten wir schon nachts in Budapest sein und dort eine etwas längere Pause machen. Tatsächlich angekommen sind wir erst am Morgen kurz vor 9 Uhr“, berichtete Schönaich.

Der Empfang dort sei sehr herzlich gewesen: Es war eine Turnhalle vorbereitet worden, so dass alle duschen konnten. „Die ungarischen Tabler hatten von der Zahnpasta bis zum Handtuch für alles gesorgt, das war einfach großartig“, zeigte sich Schönaich begeistert. Ihr Gulasch hätten viele auf Matten liegend gegessen. Es sei eine Wohltat gewesen, einmal nicht zu sitzen. Und die Kinder hätten nach der langen und beschwerlichen Reise – etliche waren 200 Kilometer von Odessa bis zur Grenze zu Fuß gegangen – mit all ihren Schrecken fröhlich in der Halle getobt. Ein bewegender Moment.

Vier Mitfahrer haben sich in Budapest verabschiedet

Von den ersten vier Mitfahrern – zwei Säuglingen und zwei Erwachsenen – hat die Gruppe sich schon in Budapest verabschiedet: Sie wurden dort von Angehörigen in Empfang genommen. „Sie haben sich überschwänglich bei uns für die Hilfe und Unterstützung bedankt“, so Schönaich.

Allmählich entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis

Nach anfänglicher Zurückhaltung der Gäste entstehe allmählich ein Vertrauensverhältnis. „Auf Englisch können wir uns ganz gut verständigen“, berichtete Schönaich. Trotz sorgfältigster Planung und Vorbereitung stoße man immer wieder auf unvorhersehbare Situationen. „So war es anfangs schwierig, unsere Mitfahrer gleichmäßig auf die Busse zu verteilen. Wir haben eine neunköpfige Familie dabei, die sich auf keinen Fall trennen wollte, was ja auch verständlich ist“, berichtet Schönaich. Und die extra mitgebrachten Kindersitze fahren ungenutzt wieder mit nach Hause: In der Ukraine sind solche Rückhaltesysteme unüblich, die kleinen Jungen und Mädchen sind es nicht gewohnt, darin zu sitzen und weinen die ganze Zeit bitterlich. „Das können wir ihnen – und letztlich auch uns – einfach nicht zumuten“, sagte Schönaich.

Anfangs haben die Fahrer etwa alle drei Stunden gewechselt, zum Ende der Fahrt hin tauschten sie schon nach rund eineinhalb Stunden und verändern auch die Besetzung der Autos: In manchen sei es ruhiger, in manchen weinten die Kinder viel. Das sei kein Wunder nach allem, was sie hinter sich hätten, aber es strenge eben auch die Erwachsen sehr an. Am Abend traf die Reisegruppe in Peine ein. Anlaufstelle war das Hotel Schönau in Stederdorf. Dort war ein kleiner Empfang vorbereitet, und die Gastfamilien haben ihre Gäste abgeholt. Unter den 34 Menschen, die hier vorerst ein sicheres Zuhause finden sollen, befinden sich zwölf Kinder und ein Säugling.

Von Kerstin Wosnitza