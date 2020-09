Nach Sprengversuch: Commerzbank Peine ist wieder geöffnet

Peine

Die Commerzbank hält an ihrem Standort Peine fest. Das teilte das Kreditinstitut am Donnerstag mit. Nach der versuchten Geldautomaten-Sprengung im Foyer der Bank Anfang des Jahres hatte die Filiale an der Breiten Straße monatelang geschlossen. Doch inzwischen werden vor Ort wieder Kunden empfangen. Die noch immer andauernden Kernsanierungsarbeiten finden bei laufendem Betrieb statt.

„Mit Einschränkungen müssen Kunden und Mitarbeiter noch leben: Der Zugang erfolgt über den bekannten Eingang auf der Rückseite des Gebäudes. Im zweiten Obergeschoss stehen die gewohnten Ansprechpartner zu Beratungsgesprächen wieder persönlich zur Verfügung“, erklärt Dagmar Baier, Pressesprecherin bei der Commerzbank.

Anzeige

Provisorische Selbstbedienungszone eingerichtet

Im Erdgeschoss ist eine provisorische Selbstbedienungszone eingerichtet worden, die mit einem Geldeinzahlungs- und Geldauszahlungsautomaten sowie zwei Kontoauszugsdruckern ausgestattet ist. „Wir halten an unserem Standort in Peine fest und arbeiten an der kompletten Wiederherstellung der Bankräume. In naher Zukunft präsentieren wir unseren Kunden eine attraktive und moderne Filiale in Peine. Bis dahin bitten wir unsere Kunden um Verständnis für den bislang noch eingeschränkten Bankbetrieb“, sagt Niederlassungsleiter Stefan Bommer, verantwortlich für die Privat und Unternehmerkunden in der Region Braunschweig.

Weitere PAZ+ Artikel

Lesen Sie dazu auch:

Der maskierte Täter, der am 15. Januar, gegen 4 Uhr in die Commerzbank eindrang, ist auf Video festgehalten worden. Die Polizei hatte daraufhin einen Zeugenaufruf gestartet. Es gab Hinweise, wonach ein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe gesehen wurde. Trotz Großfahndung konnten der oder die Täter bislang nicht gefasst werden.

Zeugen hatten damals gegen 5.20 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, als dichter Rauch aus dem Commerzbank-Gebäude quoll. Nachdem die Feuerwehr das Feuer im Vorraum gelöscht hatte, entdeckten Ermittler im Foyer der Bank eine Gasflasche. Daraus schloss die Polizei, dass der Geldautomat mit einem Gasgemisch gesprengt wurde. Durch das rechtzeitige Eingreifen der Feuerwehr konnte offenbar Schlimmeres verhindert werden.

In der Commerzbank-Filiale entstand ein Schaden von mehr als 50 000 Euro. Die Geschäftsräume und Selbstbedienungsgeräte im Foyer wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.

Von Michael Lieb