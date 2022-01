Nach Spinnen-Alarm im Stederdorfer Netto-Markt: „Keine Gefahr“

Stederdorf

Für Aufregung hat die große Spinne gesorgt, die am Samstag im Netto-Supermarkt in Stederdorf gesichtet worden war. Nach Einschätzung der Konzernleitung und der Stadt Peine als für die Gefahrenabwehr zuständiger Behörde geht von dem Tier, das beim Umpacken von Obstkisten plötzlich aufgetaucht war, „keine Gefahr aus“. Das war auf Nachfrage von der Pressestelle zu erfahren. Gefunden wurde die Spinne allerdings noch nicht. Am Montag war der Markt an der Peiner Straße wieder wie üblich geöffnet.

Netto: „Es handelt sich um einen Einzelfall“

„Wir haben unmittelbar nach Kenntnisnahme des Fundes intensive Qualitäts- und Sichtkontrollen durch Fachpersonal und Experten in unserer Obst- und Gemüseabteilung eingeleitet, wobei es zu keinem weiteren Fund kam“, sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount. Den Mitarbeitenden der betroffenen Filiale gehe es gut, betont sie. Das Unternehmen lege Wert auf hohe Lebensmittelsicherheit sowie ein optimales Einkaufserlebnis für die Kundschaft. Es handele sich um einen Einzelfall, den die Konzernleitung sehr bedauere.

Die Stadt Peine ist in den Fall eingeschaltet

„Die Stadt Peine als Gefahrenabwehrbehörde ist in den Fall eingeschaltet“, sagt die Sprecherin der Stadtverwaltung, Petra Neumann. Alltäglich sei dieses Ereignis nicht. „Für den Fall, dass eine solche Situation eintritt, gibt es einen abgestimmten Prozessablauf“, erklärt sie. Das habe am Samstag einwandfrei funktioniert, die Verantwortlichen des Marktes hätten umgehend und korrekt gehandelt. „Aus dem Blickwinkel der Gefahrenabwehr war es aufgrund der vorliegenden Informationen geboten, am Samstag den Markt zunächst zu schließen, um das weitere Vorgehen abzustimmen“, sagt Neumann. Im Vordergrund habe dabei der Schutz von Kunden und Mitarbeitenden gestanden, die Maßnahme sei in Abstimmung mit dem Marktleiter erfolgt.

Neumann bestätigt die Aussage des Konzerns, dass es ausgiebige Kontrollen gegeben habe, für die ein spezialisiertes Unternehmen – umgangssprachlich meist als „Kammerjäger“ bezeichnet – beauftragt wurde. Die Bewertung eines vorliegenden Fotos von der Spinne lasse keinen eindeutigen Rückschluss auf eine Bananenspinne zu. „Da sich das Tier derzeit nicht in einem für Kunden zugänglichen Bereich aufhält und zudem durch die niedrige Raumtemperatur in einer Ruhephase befindet, geht nach Ansicht des beauftragten Unternehmens von ihm derzeit keine Gefahr aus“, so Neumann. Zum Abfangen des Tiere seien „geeignete Maßnahmen“ unter den Podesten vorgenommen worden. „Aus Sicht der Stadt als Gefahrenabwehrbehörde besteht zurzeit kein weiterer Handlungsbedarf“, sagt die Stadt-Sprecherin.

Berichte über Spinnen in Obstkisten gibt es immer wieder

Über Spinnen, die in Supermärkten überraschend in Obstkisten auftauchen, wird immer wieder berichtet. Einige Beispiele: Ende letzten Jahres gab es einen Fall in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück, bei dem eine Spinne einem Supermarkt-Mitarbeiter in die Hand gebissen hatte. Zum Glück handelte es sich um eine Edle Kugelspinne, die ursprünglich von den Kanaren und Madeira stammt, mittlerweile aber in Europa und Amerika ausgebreitet hat und für Menschen harmlos ist.

Ebenfalls im Dezember vergangenen Jahres gab es einen Vorfall in Ludwigsburg (Baden-Württemberg): Eine Spinne sprang beim Öffnen aus einer Bananenkiste. Auch hier bestand die Sorge, dass sie giftig sein könnte. Nach intensiver eineinhalbstündiger Suche wurde sie entdeckt: Es handelte sich um eine ungefährliche Krabbenspinne.

Im Oktober 2021 gab es einen Vorfall in Bad Tölz (Bayern). Bei der Suche fiel eine Schachtel auf das Tier, das diesen Unfall nicht überlebte. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um ein giftiges Exemplar gehandelt hat.

Dass in der Spinnen-Angelegenheit nicht zu spaßen ist, zeigt ein Fall, der sich im Juli 2020 in Blankenburg im Harz zugetragen hat: Dort wurde in einem Supermarkt eine hochgiftige Brasilianische Wanderspinne entdeckt. Dieses Tier wurde jedoch schnell entdeckt und nach Rücksprache mit Fachleuten getötet.

Von Kerstin Wosnitza