Nach Schüssen auf Katzen in Peine: Besitzer ist schockiert 

Landkreis Peine

Reinhard Schwarz ist schockiert und den Tränen nahe: Seine Katze wurde von einem Unbekannten angeschossen. Er fand die Katze in seinem Garten – und brachte sie zu einem Tierarzt. Doch das Tier musste eingeschläfert werden. Unbekannte hatten vor rund einer Woche auf das Tier in der Jägerstraße geschossen, wie die Polizei mitteilte. Doch damit nicht genug. Auch auf seinen Kater „Garfield“, ein Kater mit rötlichem Fell, wurde aus nächster Nähe gezielt. Der Schuss verletzte den Kater am Hals. „Ich bin schockiert, dass es solche Menschen gibt!“, sagt Oliver Schwarz, der Sohn des Katzenbesitzers.

Die Katze von Reinhard Schwarz wurde tödlich verletzt. Das Foto entstand, als die Katze auf dem Weg zum Tierarzt war. Quelle: Reinhard Schwarz

Sein Vater habe geweint, als er die Katzen fand. „Unserer Katze wurde in die Wirbelsäule geschossen. Die Tierärztin sagte, dass die Kugel mindestens eine Woche in ihrem Körper gesteckt haben muss“, sagt Schwarz. Mit gelähmten Hinterbeinen habe sich die Katze nach Hause geschleppt. Ein Röntgenbild zeigt, dass das Projektil direkt im Rückenmark steckte. „Die Hinterbeine waren schon gelähmt, die Haut an den Vorderbeinen offen, weil sie kaum laufen konnte“, sagt Schwarz. Die eingeschläferte Katze wurde an das Veterinäramt übergeben. „Garfield geht es soweit gut“, erklärt Schwarz, „aber er hat viel Angst“. Der Kater ist ein Jahr alt.

Auf dem Röntgenbild sichtbar: Das Projektil steckte im Rückenmark der Katze. Quelle: Reinhard Schwarz

Die Polizei Peine hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. In der Peiner Südstadt war das nicht der erste Fall von Tierquälerei. Im Januar dieses Jahres wurde auf mehrere Raben geschossen. Den Fall hat man mittlerweile an die Staatsanwaltschaft Hildesheim übergeben. Die Tat ereignete sich im Bereich um den Ottmachauer Weg – also rund 500 Meter entfernt vom Katzen-Beschuss. „Aufgrund der räumlichen Nähe können wir nicht ausschließen, dass es einen Tatzusammenhang gibt“ sagt Polizeisprecher Matthias Pintak. 

Keine neue Spur hat die Polizei derzeit im Falle der zwei beschossenen Katzen. Zeugen haben sich laut der Polizei bislang nicht gemeldet. Der Täter hatte aus nächster Nähe Schüsse aus einer Luftdruckwaffe abgefeuert. Untersuchungen der Tiere ergaben, dass die Katzen von „oben herab“ beschossen wurden. „Dies könnte bedeuten, dass die Katzen aus einer in einem Obergeschoss befindlichen Wohnung heraus beschossen wurden“, so Pressesprecher Pintak.

Reinhard Schwarz mit seiner Katze „Garfield.“ Quelle: Oliver Schwarz

Tierquälerei ist eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Im Falle der beschossenen Katze sucht die Polizei nach Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 melden.

Von Nina Schacht