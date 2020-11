Nach Razzia in Essinghausen: Ermittlungen gegen 37-Jährigen dauern an

Essinghausen

Nach der Razzia in Essinghausen am 19. November ermittelt die Staatsanwaltschaft Lüneburg weiter gegen einen 37-jährigen Tatverdächtigen. „Gegen den Beschuldigten besteht der Anfangsverdacht der gefährlichen Körperverletzung“, bestätigte Jan Christoph Hillmer, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg, auf Anfrage. Ein Großaufgebot an Polizeikräften aus Lüneburg und Hannover hatte am Morgen das Wohnhaus des Mannes umstellt und die Räume durchsucht, dabei kamen auch Spürhunde zum Einsatz.

Mehrere Gegenstände wurden dabei sichergestellt. Die Untersuchung und Auswertung laufe noch. Der 37-Jährige, der vor Ort angetroffen und erkennungsdienstlich untersucht wurde, sei weiter auf freiem Fuß, so der Sprecher, da die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht erfüllt seien.

Streit in einer Großfamilie ging voraus

Der Razzia sollen Streitigkeiten innerhalb einer deutsch-libanesischen Großfamilie vorausgegangen sein. Dem 37-Jährigen wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, am 15. September dieses Jahres einem 25-Jährigen bei einer Auseinandersetzung mit einem Teleskopschlagstock gegen den Kopf geschlagen zu haben. Dabei erlitt das Opfer schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Männer sollen der gleichen Großfamilie angehören.

Wurde nach einer Tatwaffe gesucht?

Nach dem Vorfall sei der 37-Jährige, der nach Polizeiangaben bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, geflüchtet. Ob bei der Hausdurchsuchung nach der Tatwaffe gesucht wurde, ließen die Ermittler offen. „Im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen werden hierzu derzeit keine Angaben gemacht“, erklärte Hillmer.

Vor der Hausdurchsuchung hatte es eine Lageeinschätzung durch die beteiligten Polizeibehörden in Lüneburg, Uelzen und Peine gegeben. Dabei war man offenbar zu dem Ergebnis gekommen, dass eine größere Mannschaftsstärke erforderlich ist, weshalb unterstützend Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Hannover hinzugerufen wurden. Einen möglichen Bezug des Falles zur organisierten Clan-Kriminalität wollte die Polizei bislang weder bestätigen noch dementieren.

