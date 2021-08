Nach Raubüberfall in Peine: Polizei hat noch keine heiße Spur

Peine

Auch am zweiten Tag nach dem Raubüberfall auf eine 82-jährige Seniorin und ihren 63 Jahre alten, gehörlosen Sohn in Peine hat die Polizei noch keine heiße Spur zu den Tätern. Derzeit würden unter anderem Nachbarn an der Braunschweiger Straße befragt und Spuren ausgewertet, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Neue Zeugenhinweise habe es bislang noch nicht gegeben, obwohl der Tatort ganz in der Nähe zum Lidl-Supermarkt liegt.

Zwei maskierte Männer hatten am Montagmorgen, 7.30 Uhr an der Tür des Wohnhausesn der 82-Jährigen geklingelt. Als diese öffnete, bedrohten die Männer sie mit einem Messer und drängten sie ins Haus. Ein Räuber durchsuchte das Obergeschoss nach Beute und stieß dort laut Polizei auf den Sohn. Der Täter bedrohte ihn mit einer Pistole und forderte Bargeld.

Polizei sucht weiterhin Zeugen

Anschließend flüchteten die Täter mit wenig Bargeld und einem Tresor. Der 63-Jährige beobachtete, wie sie in einem schwarzen Auto davon fuhren. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg. Mutter und Sohn erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise auf die etwa 20 Jahre alten, schwarz gekleideten Männer geben können. Kontakt: Telefon (0 51 71) 99 90. Oppermann sagt: „Jeder Hinweis hilft, wem am Montag gegen 7.30 Uhr etwas Außergewöhnliches aufgefallen ist, der möge sich dringend mit uns in Verbindung setzen.“

Gegenstand der Ermittlung ist laut Oppermann auch die Frage, ob der Fall im Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf ein Senioren-Ehepaar in der Peiner Innenstadt am 9. Februar stehen könnte. Dabei wurde eine 83-jährige Peinerin zu Tode geprügelt, beide Taten geschahen am helllichten Tag. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in diesem Fall laufen.

Von Michael Lieb