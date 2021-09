Nach Raubüberfällen auf Peiner Senioren: Wenig Hinweise, aber Parallelen

Peine

Zwei Raubüberfälle auf Peiner Senioren am helllichten Tag in ihrer Wohnung – und einer davon endete sogar tödlich. Die Verbrechen vom 2. August an der Braunschweiger Straße und vom 9. Februar an der Bodenstedtstraße haben für Entsetzen und Trauer in Peine gesorgt. Bei den Ermittlungen zu den Tätern gelang der Polizei bisher offenbar weiterhin kein Durchbruch. Doch: „Es gibt derzeit gewisse Indizien und Parallelen, die es möglich erscheinen lassen, dass es sich um die gleichen Täter handelt. Von möglichen Beweisen dazu sind wir aber noch entfernt“, sagte Oberstaatsanwalt Christian Gottfriedsen, Pressesprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Hildesheim Mittwoch auf Nachfrage.

Nur ein Hinweis nach Zeugen-Aufruf

Ein Klingeln an der Haustür mit schrecklichen Folgen: Als eine 82-jährige Seniorin am 2. August gegen 7.30 Uhr die Tür ihres Wohnhauses öffnete, wurde sie von zwei maskierten Männern mit einem Messer bedroht und ins Haus gedrängt. Ein Räuber durchsuchte das Obergeschoss nach Beute und stieß dort laut Polizei auf den Sohn (63). Der Täter bedrohte ihn mit einer Pistole und forderte Geld. Mit wenig Bargeld und einem Tresor flüchteten die Verbrecher. Obwohl der Fall sich in unmittelbarer Nähe zum Lidl-Supermarkt abspielte, ist die Hinweis-Lage dünn. „Nach dem Zeugenaufruf hat es nur einen Zeugen-Hinweis gegeben. Es wurde ein Pkw mit Insassen beobachtet“, erläuterte Oberstaatsanwalt Gottfriedsen.

Vorsicht an der Haustür: Tipps der Polizei Die Polizei und der „Weiße Ring“, eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, warnen Seniorinnen und Senioren vor Gefahren an der Haustür durch Trickbetrüger oder Verbrecher, die sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen wollen. Die wichtigsten Tipps zur Prävention: Türspion und eine Sprechanlage sollten genutzt werden.

Türen sollten zunächst nur mit vorgelegter Türsperre, zum Beispiel einem Kastenschloss mit Sperrbügel, geöffnet werden. Wer darüber nicht verfügt, sollte es möglichst nachrüsten lassen.

Wer zum Beispiel nach Stift, Wasser oder ähnliches von Unbekannten an der Haustür gefragt wird, sollte diese Dinge immer nur durch den Türspalt einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster reichen.

Nie Unbekannte in die Wohnung lassen und nur dann Handwerker in die Wohnung lassen, wenn diese selbst bestellt worden sind oder vom Vermieter angekündigt wurden.

Zu Details wollte er sich wegen laufender Ermittlungen jedoch ebenso nicht äußern, wie zu der Frage, ob DNA-Spuren an den beiden Tatorten gefunden und verglichen wurden. Nur soviel: „Grundsätzlich geht so etwas, es hängt aber vor allem davon ab, ob vor Ort auch Spuren gesichert werden konnten“, merkte der Sprecher der Staatsanwaltschaft an.

In einem Wohnhaus in der Nähe des Lidl-Supermarktes an der Braunschweiger Straße passierte der Raubüberfall auf eine 82-Jährige und ihren Sohn im August. Quelle: Ralf Büchler

Ermittler bleiben dran

Derzeit gebe es keine Hinweise, dass die Täter einen ganz konkreten Bezug zu Peine haben. Für möglich halten es die Ermittler jedoch, dass die Tatorte im Vorfeld ausgekundschaftet wurden. „Aber auch dazu möchten wir keine Einzelheiten nennen, weil es den Ermittlungen schaden könnte“, begründete Gottfriedsen.

Der Raubüberfall mit Todesfolge auf ein Senioren-Ehepaar in der Bodenstedtstraße in der Peiner Innenstadt liegt nun sogar schon fast acht Monate zurück. Dabei wurde eine 83-Jährige zu Tode geprügelt, Tatverdächtige bisher jedoch nicht verhaftet. Doch die Ermittler bleiben dran: „Es ist nicht so, dass wir sagen, wir kommen nicht weiter und müssten die Ermittlungen einstellen“, betonte Oberstaatsanwalt Gottfriedsen.

Von Christian Meyer