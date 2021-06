Nach Polizei-Räumung: Peiner Freibad führt Online-Ampel ein und verbessert Zugang

Peine

Die Stadtwerke reagieren prompt: Nachdem das P3 , weil Besucher den Einlassstopp ignorierten, haben die Betreiber am Samstag , die über die voraussichtliche Wartezeit informiert. Zudem ist das Sicherheitspersonal verstärkt und das Zugangsmanagement verbessert worden, erklärt Stadtwerke-Chef Ralf Schürmann. Im Bedarfsfall könne außerdem das Kassenpersonal aufgestockt werden.

„Gleichzeitig appellieren wir noch einmal an alle Badegäste, sich an die Regeln zu halten“, sagt Schürmann. Als die Situation am Freitagabend eskalierte, seien einige Mitarbeiter regelrecht geschockt gewesen. Am Nachmittag wurde zunächst die Schlange immer länger, frustrierte Besucher beleidigten und beschimpften Bad-Beschäftige, einige überstiegen in der aufgeheizten Stimmung den Zaun – und im Schwimmbad provozierte eine Gruppe Jugendlicher durch aggressives Verhalten. Die Konsequenz: Lautsprecherdurchsage – Polizei, Badmitarbeiter und Sicherheitskräfte machten das P3 am frühen Abend dicht.

Ampeln zeigt voraussichtliche Wartezeit an

Damit so etwas nicht noch einmal passiert, haben die Stadtwerke unter anderem eine Online-Ampel eingeführt, die auch abgebildet wird. „Es gibt drei Stufen. Die Erste steht für keine Wartezeit, die Zweite für eine kleine Warteschlange und die Dritte für eine sehr lange Wartezeit“, erklärt Bad-Leiterin Kerstin Haupt. In letzterem Fall rät sie dringend davon ab, sich auf den Weg ins Schwimmbad zu machen, da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die maximale Besucherzahl von 400 erreicht ist.

Im Eingangsbereich sind zusätzliche Barken aufgestellt worden, um die Zugangssituation zu verbessern. Links stellen sich Besucher ohne Eintrittskarte an, rechts Inhaber von Mehrfachkarten oder Wertkarten sowie Schüler und Vereinsmitglieder. „Für diejenigen, die eine Karte haben, geht es natürlich wesentlich schneller“, sagt Schürmann, der deshalb Mehrfachkarten empfiehlt.

Alkoholausschank vorsorglich eingestellt

Am Samstagvormittag war die Situation im P3 noch entspannt, es waren vorwiegend Familien mit Kindern da, seit dem Nachmittag zeigt die Ampel eine lange Warteschlange an.

Um jegliches Stresspotenzial im Schwimmbad auszuschließen, ist der Alkoholausschank am Kiosk vorsorglich eingestellt worden. Schürmann betont, dass es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme handele und es bislang keine Probleme in dieser Richtung gegeben habe.

Corona-Regeln lassen nur 400 Besucher zu

Ab Montag sollen zusätzlich die Badezeiten ausgeweitet werden. Die Zeitfenster sind von 6 bis 10.30 Uhr und von 14 bis 20 Uhr. Samstags und sonntags von 8 bis 13.30 Uhr und 14 bis 20 Uhr.

Der Stadtwerke-Chef betont, dass ihm klar sei, dass die Situation für alle Seiten schwierig sei, und er natürlich auch Verständnis für Badegäste habe, die nicht zum Zuge kommen. Doch die Corona-Regeln lassen derzeit nur 400 Besucher zu, auch wenn der Betrieb für deutlich mehr ausgelegt ist. Deshalb wirbt er erneut um Verständnis.

Trotzdem wird das stätische Ordnungsamt mit seiner Sicherheitskräften ab sofort einen verstärkten Blick auf das Schwimmbad haben, hieß es. Am Freitagabend hatte die Polizei immerhin mit mehreren Streifenwagen anrücken und mehrere Anzeigen fertigen müssen, unter anderem wegen Hausfriedensbruchs. Die Ermittlungen gegen mehrere Personen, deren Personalien aufgenommen wurden, dauern an.

