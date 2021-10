Nach Knatsch am Klinikum Peine: Geschäftsführer bittet um Vertragsauflösung

Peine

War der Druck am Ende zu hoch? Der Geschäftsführer des Peiner Klinikums, Wolfgang Jitschin (68), hat jetzt um Vertragsauflösung gebeten. Das bestätigte Henning Heiß als Vertreter des Hauptgesellschafters Landkreis Peine am Freitag gegenüber dieser Zeitung. Dem soll nach PAZ-Informationen ein erheblicher Streit in der jüngsten Aufsichtsratssitzung um die aktuelle Geschäftspolitik vorausgegangen sein. Ungemütlich geworden sein soll es für Jitschin spätestens mit der Berufung des zweiten Geschäftsführers, Dr. Dirk Tenzer (49), Mitte August.

Insider sagen, die beiden Geschäftsführer hätten bei der Ausrichtung des Tagesgeschäfts völlig unterschiedliche Ansichten. Jitschin habe als „harter Sanierer“ bislang jeden Euro zweimal umgedreht, damit aber auch strategische Investitionen in dringend benötigte medizinische Geräte versäumt. Selbst für kleinste Anschaffungen wurden wochenlang offenbar keine Mittel freigegeben, obwohl Geld da ist. Landkreis und Stadt haben als Gesellschafter zum Start bekanntlich knapp 30 Millionen Euro bereitgestellt.

In der jüngsten Aufsichtsratssitzung knallte es

Darüber hinaus gab es immer wieder harsche Kritik am Führungsstil Jitschins. So hatten einige der neuen Chefärzte, damit gedroht, das Haus umgehend wieder zu verlassen, sollte sich an der Situation nichts ändern. Dies erzielte an den entscheidenden Stellen, dem Aufsichtsrat und bei den Gesellschaftern, offenbar seine Wirkung.

Geknallt haben soll es in der jüngsten Aufsichtsratssitzung aber auch, weil Jitschin bei der Entflechtung von der AKH-Gruppe in Celle keine signifikanten Fortschritte erzielen konnte. Hintergrund: Nachdem die AKH-Gruppe als Muttergesellschaft im März 2020 Insolvenz für den Standort Peine angemeldet hatte, und dieser rekommunalisiert wurde, blieb es bis heute bei bestehenden Versorgungsverträgen, unter anderem für Apotheke, EDV, Einkauf und Radiologie. Doch mittelfristig, so lautete jedenfalls das ursprüngliche Ziel, wollte man sich von Celle lösen.

Wie geht es jetzt weiter? Für das Ausscheiden Jitschins gibt es einen schlicht formalen Ablauf. Die Personalie geht in der nächsten Woche durch Kreisausschuss und Verwaltungsausschuss der Stadt Peine, die mit 30 Prozent am Klinikum beteiligt ist, sowie in die Gesellschafterversammlung. Stimmen alle Beteiligten zu, ist Jitschin raus. Zu wann das genau sein wird, steht noch nicht fest. Jitschin selbst wollte sich zu seinem Rückzug aus der Klinikum-Geschäftsführung am Freitag nicht äußern. Pressesprecherin Sarah Weil-Pütsch verwies auf die Gesellschafter des Hauses.

Große Zufriedenheit mit Geschäftsführer Tenzer

Sicher ist, dass das Klinikum mit Hochdruck einen neuen Verwaltungsdirektor sucht, bestätigt Henning Heiß. Diese Lücke klafft schon seit Hasan Akgün Mitte des Jahres gegangen ist – er hatte den Posten erst im Januar übernommen. Ob es wieder einen zweiten Geschäftsführer geben wird, sei noch unklar, so Heiß. Fest steht, dass das Haus mit dem Geschäftsführer Tenzer offenbar sehr zufrieden ist. Er bringe neuen Schwung mit, erkenne und erledige die akut anstehenden Aufgaben füs Haus und sei sich auch nicht zu schade, gelegentlich selbst mit anzupacken, wenn Not am Mann ist.

Finanziell ist das Klinikum in diesem Jahr vor allem durch die Corona-Entschädigungszahlungen gut über die Runden kommen. Am Ende des Geschäftsjahres steht nach PAZ-Informationen dennoch ein dickes, aber planmäßiges Minus von rund vier Millionen Euro. Große Sorgen bereitet dem Haus weiter der Fachkräftemangel. Viele offene Stellen in der Pflege, aber auch anderen Bereichen konnten bis heute nicht besetzt werden.

Von Michael Lieb