Nach Corona-Ausbruch in Telgter Pflegeheim: Zwei Bewohner im Klinikum

Kreis Peine

Einen Corona-Ausbruch im Seniorenpflegeheim „ Rosenblick Peine“ in Telgte vermeldete der Landkreis am Freitag: Zwölf Bewohner und 15 Mitarbeiter wurden positiv auf das Virus getestet. „Zwei Bewohner werden derzeit im Klinikum Peine behandelt“, sagt Einrichtungsleiterin Nele Wohlfeil. „Allerdings freuen wir uns, dass es momentan fast allen Bewohnern gutgeht und diese keine Symptome zeigen.“

Die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen seien im Heim umgehend getroffen worden, erklärt Wohlfeil. So tragen die Mitarbeiter Schutzkleidung, es herrscht ein Betretungsverbot für alle Besucher, die Bewohner stünden zudem isoliert unter Zimmer-Quarantäne. Das gesamte Personal und alle Bewohner seien bereits auf das Virus getestet worden, Montag soll eine zweite Testreihe erfolgen, so Fabian Laaß, Sprecher des Landkreises Peine.

Sieben-Tagesinzidenz steigt auf 160,2

13 neue Corona-Fälle im gesamten Kreisgebiet vermeldete der Landkreis am Samstag, die Zahl der Gesamtfälle ist damit auf 905 gestiegen. 14 Abstriche wurden am Samstag im Peiner Corona-Testzentrum genommen. Die Sieben-Tagesinzidenz liegt laut Landesgesundheitsamt derzeit bei 160,2 – am Freitag betrug sie noch 149,1.

Von Dennis Nobbe