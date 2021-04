Nach Chaos-Testkits: So löst die IGS Peine das Schnelltest-Problem 

Vöhrum

Abstrich-Stäbchen, Kontrollträger, Pipettenköpfe – an der IGS Peine müssen 9000 Schnelltest-Sets einzeln verpackt werden. Eine Mammutaufgabe. Schulleiterin Ulla Pleye hatte kurz nach der Lieferung die Ausgabe der Schnelltests an die Schüler verweigert. Die zahlreichen Schnelltests in Tütchen zu verpacken: eine Aufgabe, die von den Lehrern übernommen werden sollte. Genau zum richtigen Zeitpunkt kam die Unterstützung des Vereins „Generationenhilfe Jung und Alt“ aus Abbensen.

Drei Senioren packen die Test-Kits zusammen, nach der PAZ-Berichterstattung hatten sie ihre Hilfe angeboten. Sonst unterstützen die Frauen ältere Menschen beim Einkaufen und bei Arztbesuchen. Nun drücken sie die Schulbank. Ein Klassenraum wurde kurzerhand zum Logistikcenter umgewandelt. „Wir wollen einen Beitrag zur Sicherheit der Schüler leisten“, sagt Vereinsvorsitzende Angelika Dettmers, Vorsitzende des Vereins. „Die Schnelltests waren eine Zumutung für die Schule“, ergänzt Marianne Brickwedel vom Vorstand des Vereins.

Reklamation der Schnelltests erfolglos

„Umtauschen, zurück schicken – beides war nicht machbar“, berichtet die Schulleiterin. Auf den Schnelltests mit einzelnen Komponenten und fehlenden Gebrauchsanweisungen blieb sie sitzen. Auch Peiner Schnelltest-Zentren habe sie angerufen, schlug einen Tausch gegen Einzelsets vor. „Doch die hatten auch nur Großverpackungen“ berichtet die Schulleiterin. Das Angebot des Generationenhilfe kam wie gerufen. Dabei hatte niemand die ehrenamtlichen Helfer um Hilfe gefragt. „Uns war schnell klar, dass wir dabei sind“, sagt die Vereinsvorsitzende. „Ich war sehr dankbar, als das Angebot kam“, ergänzt Pleye.

Schnelltest-Stäbchen sollen im Bio-Unterricht benutzt werden

Am Mittwoch trafen sich die Helfer in der Schule. Alle Testkits können sich nicht an einem Tag verpacken. „Aber es ist ein Anfang“, sagt Dettmer. Mitgelieferte Abstrich-Stäbchen müssen sie allerdings austauschen – die sind nicht verwendbar, „weil sie für Schnelltests mit einem tiefen Nasenabstrich gedacht sind“, sagt Pleye. Wegwerfen möchte die Schulleiterin sie aber nicht. „Wir benutzen sie später im naturwissenschaftlichen Unterricht: für Abstriche von Zellkulturen.“

Einzelne Testsets: 9000 Schnelltests sollen an die Schüler ausgegeben werden. Quelle: Ralf Büchler

Erster Impftermin für Lehrer im Mai

Die erste Hürde ist also geschafft. Die zweite gute Nachricht: Am 1. Mai werden die IGS-Lehrer geimpft – alle 120 Lehrenden sind für die Impfung angemeldet. Wie lange das mit den Chaos-Testskits an der IGS allerdings noch weitergeht, ist noch unklar. „Diese Woche wurden 2700 Testkits geliefert, die zusammengepackt werden müssen.“ Ulla Pleye hofft, dass danach Schluss ist.

Derzeit bereitet sich die Schule auf die Rückkehr der Schüler in das Szenario B vor. Der Hintergrund: Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will möglichst ab Mitte Mai Wechselunterricht an allen Schulformen ermöglichen. Im Moment besuchen nur Abschluss-Schüler und Abiturienten die IGS. „Wir möchten unsere Schüler empathisch abholen und wieder in eine soziale Struktur bringen. Wie das genau umgesetzt werde, sei abhängig vom Alter der Schüler. „Aber sie müssen ihr normales Leben zurück bekommen“, sagt Pleye.

Von Nina Schacht