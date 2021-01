Nach Beschwerde: Peiner Polizeichef muss seinen Posten räumen

Peine

Der Peiner Polizeichef Thorsten Kühl muss seinen Posten räumen. Grund sei eine anonyme Beschwerde gegen ihn gewesen, teilte die zuständige Polizeidirektion Braunschweig am Dienstagmittag mit. Eingereicht wurde der „Hinweis“ bei der Beschwerdestelle für Bürger und Polizei im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport an diesem Wochenende. Um was es dabei inhaltlich geht, wurde bislang nicht mitgeteilt.

„Zur schnellen und objektiven Sachverhaltsklärung vor Ort und nach Abwägung aller Interessen habe ich mich nach einem Gespräch mit Herrn Kühl entschlossen, ihn vorübergehend mit einer anderen Aufgabe in meinem Behördenstab zu betrauen und Markus Iwa die Leitung des Polizeikommissariats Peine bis zum Abschluss der Ermittlungen zu übertragen“, so Polizeipräsident Michael Pientka zu der überraschenden Personalveränderung. Iwa war bislang Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel.

