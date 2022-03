Nach 743 Corona-Fällen: Inzidenz-Wert für Peine zieht wieder an

Kreis Peine

Das war zu erwarten: Wieder deutlich gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Peine. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag einen Wert von 1.763,8 (Vortag: 1.573,9). Zuletzt wurden vom Gesundheitsamt am Montag 743 Corona-Fälle für den Landkreis Peine registriert.

Auch die Landes-Inzidenz ist weiter gestiegen, sie liegt nun bei 1.478,6 (Vortag: 1.400,9). Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 118.338 neue Fälle. Als genesen gelten 1.013.300 Menschen, aktuell erkrankt sind rund 267.800. Die Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern ist von 13,2 am Sonntag auf 13,8 gestiegen, die prozentuale Belegung der Intensivbetten ist gleich geblieben, sie liegt bei 6,3. Insgesamt 7.715 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben.

Den höchsten Inzidenz-Wert in Niedersachsen hat der Landkreis Grafschaft Bentheim mit 2.495,4, den niedrigsten Wert verzeichnet der Landkreis Helmstedt mit 399,9.

