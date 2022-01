Nabu-Online-Vortrag: Nachhaltiger Umgang mit Wasser

Peine

Ist Leitungswasser eine klimafreundliche Alternative zu Wasserflaschen aus dem Supermarkt? Woher kommt unser Trinkwasser? Welchen Einfluss haben Verpackungen und Transportwege auf das Klima?

Für die Beantwortung dieser und weiterer Fragen konnte der Naturschutzbund (Nabu), Kreisverband Peine, im Rahmen des Projekts „Wasserwende“ Sandra Ramdohr, Pressesprecherin vom Wasserverband Peine, und Jan Christoph Freye vom gemeinnützigen Verein „a tip: tap“ für einen Vortrag am Dienstag, 1. Februar, um 19 Uhr gewinnen. Interessierte erfahren wie ein nachhaltiger Umgang mit der Ressource Wasser möglich ist und welche Auswirkungen kleine Veränderungen im Alltag haben können. Die Veranstaltung findet als Videokonferenz über Zoom statt. Anmeldungen sind per E-Mail an info@nabu-suedostniedersachsen.de möglich. Die Zugangsdaten werden am Tag vor der Veranstaltung versendet. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von der Redaktion