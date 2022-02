Moschee-Vorsitzender appelliert bei Peiner Corona-Mahnwache: Weiter solidarisch handeln 

Peine

Applaus, bewegende und mahnende Worte zum Finale: Rund 150 bis 200 Besuchende beteiligten sich am Montagabend auf dem Marktplatz an der neunten und vorerst letzten Corona-Mahnwache des Peiner Bündnisses für Toleranz. Die Redner warben für Solidarität und das Vertrauen in Medizin und Wissenschaft – und die Schweigeminute galt diesmal nicht allein den Opfern der Corona-Pandemie sondern auch denen des russischen Überfalls auf die Ukraine. „An einem Tag wie diesem, können wir nicht so tun, als ob es nichts anderes gibt. Das Gedenken an die Opfer in der Ukraine muss mitschwingen bei so einer Mahnwache“, betonte Heiko Sachtleben vom Bündnis für Toleranz. Frieden müsse ein Zustand sein, der nicht von zwei Kriegen begrenzt werde. Auch Friedensfahnen wurden gehalten.

Friedensflagge: Die Schweigeminute bei der Corona-Mahnwache galt diesmal auch den Opfern des Kriegs in der Ukraine. Quelle: PAZ-Foto

Vorsitzender der Takva-Moschee: „Eine Zeit der Solidarität“

„Besorgniserregend“: So wertete auch Adem Tatli in seiner Rede die Situation in der Ukraine und Europa, ehe der Vorsitzende der Peiner Takva-Moschee auf zwei Jahre Corona-Krise zurückblickte: „Wir haben viel Trauriges, aber auch viel Hoffnungsvolles erlebt“, stellte er fest. Er erinnerte zum Beispiel daran, wie Jugendliche für ältere Menschen einkauften, um sie vor einer Ansteckung zu schützen, wie Ehrenamtliche Masken nähten, wie Menschen sich für den unermüdlichen Einsatz von Gesundheitspersonal oder Mitarbeitenden aus den Supermärkten bedankten. „Wir standen in dieser schwierigen Zeit Seite an Seite.“ Diesen Schulterschluss müsse man fortsetzen. Corona habe eindrucksvoll gezeigt, „dass alle Menschen gleich sind. Das Virus hat nicht unterschieden. Menschen aus allen Ethnien, Religionen, Hautfarben wurden krank, sind gestorben. Christen, Muslime, Weiße, Schwarze…“, merkte Tatli an.

In seiner Rede verwies er auch auf einen Vers aus dem Koran. „Wer einen Menschen tötet, tötet die Menschheit, wer ein Menschenleben rettet, rettet die Menschheit“, zitierte Tatli. Damit seien unter anderem diejenigen gemeint, die billigend in Kauf nehmen, dass das Virus sich ausbreitet und zu schweren Krankheitsverläufen beziehungsweise zum Tode von Mitmenschen führt, aber auch diejenigen, die auf ihre Freiheiten verzichten, um Menschen zu schützen und so Leben zu retten. „Der Großteil der Bevölkerung, die Verantwortungsvollen, haben diese große Prüfung bestanden, einige wenige Uneinsichtige hingegen nicht“, bilanzierte Tatli.

Kuklik: „Fahrradfahren ist gefährlicher“

Hans-Werner Kuklik von der Peiner Bio AG warb in seiner Rede für die Impfung und das Vertrauen in die Wissenschaft. Zur Verdeutlichung verwies er auch auf Statistisches: Ja, es gebe Todesfälle in Folge von Corona-Impfungen, aber eben nur wenige. „Fahrradfahren ist gefährlicher.“

Hans-Werner Kuklik von der Peiner Bio-AG lobte in seiner Rede auch die jungen Peiner Aktivisten von „Fridays for future“ für ihr ehrenamtliches Engagement. Quelle: PAZ-Foto

Die Peiner Fachärztin für Gynäkologie, Dr. Dorothea Marhenke, hätte gerne persönlich zu den Mahnwache-Besuchenden gesprochen, doch nach einer Corona-Infektion mit leichten Symptomen musste sie in Quarantäne – eindringliche Worte richtete sie dennoch an die Peinerinnen und Peiner. Sie ließ ihren Beitrag von Stefanie Weigand vom Bündnis für Toleranz verlesen und warb darin unter anderem für das Impfen. „Nach unserem heutigen Erkenntnisstand ist die dreifache Impfung das effektivste Instrument, um schwere Verläufe zu minimieren und das Ende der Pandemie schrittweise zu erreichen. Eine möglichst lückenlose Immunität hilft uns, im kommenden Herbst vor neuen Virusvarianten oder einem Wiederauftreten von Delta geschützt zu sein“, unterstrich die Ärztin.

Gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten

Wichtige Erkenntnisse habe es in den vergangenen zwei Jahren gegeben: Etwa, das Viren nicht zu unterschätzende Gegner seien und auch die Wissenschaft keine endgültigen Wahrheiten hat, sondern immer noch dazu lerne. Aber vor allem: „Wir kommen aus der Misere nur heraus, wenn wir alle an einem Strang ziehen“, betonte Dr. Marhenke.

Am Rande des Marktplatzes hielt ein Besucher auch ein Schild hoch, mit dem er gegen eine Impflicht protestierte. „Impf-Wunsch: Okay! Impf-Pflicht: Nee!“ stand auf dem Plakat. Quelle: PAZ-Foto

Als Mitglied von „Health for future“, einem Zusammenschluss von Menschen aus dem Gesundheitswesen, die sich für den Klimaschutz engagieren, verwies sie zudem darauf, dass Gesundheit auch Klimaschutz benötigt. Die Maxime von „Health for future“ lautet schließlich: Gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. „Wir brauchen nicht nur konstruktive Diskussionen zu den Coronamaßnahmen, sondern eine Verständigung über den notwendigen Umbau von Energie, Verkehr, Landwirtschaft, Wohnen und Wirtschaft. Und dafür brauchen wir offene, verantwortungsvolle und aktive Menschen. Und wenn ich sehe, wie viele jeden Montag bei meist kaltem und nassem Wetter auf den Marktplatz gekommen sind, dann macht das Hoffnung“, betonte Dorothea Marhenke.

Zeitgleich waren in der Peiner Südstadt die Kritiker und Gegner der Corona-Maßnahmen bei einem stillen Protest durch die Straßen gezogen. Start war diesmal auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden hier auf rund 110.

