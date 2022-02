Peine

Die einen ziehen mit Plakaten durch die Straßen, die anderen versammelten sich auf dem historischen Marktplatz. Rund 180 Teilnehmer marschierten nach Schätzungen der Polizei durch Peine und demonstrierten gegen die Corona-Maßnahmen. Zeitgleich fand die sechste Mahnwache des „Bündnisses für Toleranz“ als Gegenpol statt. Etwa 250 Teilnehmer, so die offizielle Schätzung der Polizei, würdigten das Engagement Pflegender in der Pandemie.

Mit Trommeln und Trillerpfeifen laufen die Teilnehmer der „Montagsspaziergänge“ durch die Straßen. Aus den Plakaten geht hervor, dass sie gegen die Impfpflicht demonstrieren. Einzelne Teilnehmer wurden laut Polizei darauf hingewiesen, ihre Maske zu tragen. Den Beamten wird daraufhin eine Befreiung von der Maskenpflicht vorgelegt. „Bislang lief die Veranstaltung friedlich“, so Polizeisprecher malte Jansen. An der Polizeistation stellten die Teilnehmer zwei Kerzen auf, um an die erschossenen Polizisten bei Kusel zu erinnern.

Derweil standen Kerzen auf den Pflastersteinen des Marktplatzes, leuchteten rund um den Brunnen und wurden von Menschen in den Händen gehalten. Das Licht sollte an die Todesopfer der Pandemie erinnern. Eröffnet wurde die Mahnwache von Superintendent Dr. Volker Menke. Er erinnert sich an den Anruf einer verzweifelten alten Frau, die ihren Mann nicht mehr im Pflegeheim besuchen durfte. „Damals ging die Angst um“, sagt Menke, „Mitarbeiter in Pflegeheimen wurden noch mehr zu Bezugspersonen, sie trösteten und sie betreuten.“ Und aus deren Alltag in Seniorenheimen in der Pandemie berichtete Gerd Tostmann, Altenpfleger im Phillip-Spitta-Seniorenzentrum.

Von Kerstin Wosnitza und Nina Schacht