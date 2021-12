„Montagsspaziergänger“ halten sich nicht an Vorgaben der Stadt Peine

Peine

Deutlich mehr Polizei, aber doch nicht weniger „Montagsspaziergänger“ als zunächst gedacht: Erneut dürften es mindestens 200 Teilnehmende gewesen sein, die mit einem ruhigen Protest in der Peiner Innenstadt am Montagabend ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen zum Ausdruck gebracht haben – und es blieb gewaltfrei, obwohl sich die Teilnehmenden nicht immer an die Vorgaben gehalten haben, die die Stadt Peine kurzfristig für die Versammlung verfügt hatte.

Auf dem historischen Markt war ein Großaufgebot der Polizei präsent. Quelle: Ralf Büchler

Polizei hatte sich an allen Einfallswegen postiert

Stadtrat Christian Axmann sprach via Megafon auf dem historischen Markt zu den „Montagsspaziergängern“ und betonte noch einmal, dass es sich bei dem Protest eindeutig um eine anmeldepflichtige Veranstaltung handele. Doch im Vorfeld hatte die Versammlung erneut niemand bei der Stadt Peine angemeldet. Im Sinne der Verhältnismäßigkeit verkündete Axmann jedoch, dass die Versammlung erfolgen dürfe – aber der Stadtrat sprach Verfügungen aus, die die Stadt als zuständige Versammlungsbehörde erlasse. Dazu zählte eine Masken- und Abstandspflicht – und die Stadt schränkte die Route der „Montagsspaziergänger“ ein. Sie genehmigte den Zug quasi nur durch die Fußgängerzone. An allen Einfallsstraßen hatten sich Polizisten aufgestellt, die das kontrollierten. Und zunächst sah es sogar so aus, als würden die Vorgaben eingehalten und die Zahl der Teilnehmenden sei deutlich niedriger als in der Vorwoche.

Stadtrat Christian Axmann verkündete vorm Start des Montagsspaziergangs die erlassenen Verfügungen. Quelle: Ralf Büchler

„Montagsspaziergänger“ hatten sich auf mehrere Stellen verteilt

Doch: Die „Montagsspaziergänger“ hatten sich offenbar auf mehrere Stellen in der Innenstadt verteilt und hielten sich schließlich doch nicht an die Strecken-Vorgabe. Sie zogen unter anderem vorm Rathaus und über die Kantstraße entlang. Auf dem Hagenmarkt war schließlich doch eine Teilnehmer-Zahl zu sehen, die in etwa die Größe der Vorwoche hatte. Zahlreiche „Montagsspaziergänger“ trugen zudem keine Maske. „Da offenbar das Gros der Leute, die Durchsage der Verfügung auf dem Marktplatz nicht mitbekommen hatte, war es mit dem Durchsetzen diesmal schwierig“, erläuterte Polizeisprecher Malte Jansen, warum sich die Polizei in Absprache mit der Stadt auch hier für Deeskalation entschieden habe.

Zunächst waren die Teilnehmenden des „Montagsspaziergangs“ durch die Fußgängerzone gezogen. Quelle: Ralf Büchler

Zwischenfall mit Kommunalpolitiker

Einen kleinen Zwischenfall mit einem Kreistagsabgeordneten hatte es vorm Rathaus gegeben – der Kommunalpolitiker hatte offenbar Porträtfotos von eingesetzten Polizisten gemacht und wurde deshalb kontrolliert.

Weil in der Vorwoche die Lage zu eskalieren drohte, hatte die Polizei ihr Aufgebot deutlich aufgestockt. Allein auf dem historischen Markt waren acht Busse und Polizeiwagen zu sehen. Unterstützung gab es aus anderen Kommissariaten der Polizeiinspektion. „Gruselig“ oder „Was das kostet“, kommentierten Passanten.

Debatte über „Montagsspaziergänge“ spalten die Peiner

In den sozialen Netzwerken spalten die „Montagsspaziergänge“ die Peiner. Während die einen auf einen friedlichen Protest verweisen und sich darüber ärgern, als Impfgegner und Corona-Leugner bezeichnet zu werden, warnen die anderen davor, sich von rechten Gruppen instrumentalisieren zu lassen und ärgern sich über das unsolidarische Verhalten von Impfgegnern. Bei den „Montagsspaziergängen“ sind auch Vertreter der AfD und der Partei „Die Basis“ zu sehen gewesen.

Von Christian Meyer