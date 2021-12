Peine

Die Ordnungsbehörde zieht nun doch die Zügel an: Nach den jüngsten Erfahrungen hat sich die Stadt Peine nach Beratungen mit der Polizei dazu entschieden, eine Allgemeinverfügung zu erlassen, die den Teilnehmenden der „Montagsspaziergänge“ bereits im Vorfeld klare Vorgaben macht. Wer mitgeht, muss unter anderem eine Maske tragen.

Glockengeläut störte Lautsprecher-Durchsage

Das galt für die rund 200 Teilnehmenden des stilles Protestes gegen die Corona-Maßnahmen zwar eigentlich schon am vergangenen Montag, doch mehrere „Montagsspaziergänger“ verwiesen darauf, dass sie die kurzfristig vor Ort auf dem Marktplatz erlassene Verfügung nicht gehört hatten, weil sie im 18-Uhr-Glockengeläut ein wenig untergegangen sei oder Teilnehmer erst an anderen Stellen dazu stießen. Diese Erklärung dürfte sich nun mit der amtlichen Bekanntmachung erledigt haben.

Am vergangenen Montag hatte sich Peines Stadtrat Christian Axmann noch auf dem Marktplatz per Lautsprecher-Durchsage an die Teilnehmenden gewandt und festgestellt, dass erneut keine Anmeldung für eine Versammlung bei der Stadt eingegangen sei. Im Sinne der Verhältnismäßigkeit verkündete Axmann jedoch vor Ort, dass die Versammlung erfolgen dürfe – aber der Stadtrat sprach Verfügungen aus, die die Stadt als zuständige Versammlungsbehörde erlasse. Dazu zählte bereits eine Masken- und Abstandspflicht – und die Stadt schränkte die Route der „Montagsspaziergänger“ ein. Sie genehmigte den Zug quasi nur durch die Fußgängerzone. Doch: Die Teilnehmenden hielten sich nicht immer an die Regeln, verstießen gegen die Maskenpflicht und nutzten andere Strecken, die Polizei hielt sich trotzdem zurück und trat in Absprache mit dem Ordnungsamt deeskalierend auf.

„Bündnis für Toleranz“ meldet Mahnwache auf dem Markt an

In Peine werden die „Montagsspaziergänger“ am 3. Januar nun erstmals auch auf einen sichtbaren Gegenpart treffen. Das Peiner „Bündnis für Toleranz“ hat von 18 bis 18.30 Uhr zu einer Mahnwache auf dem historischen Markt unter dem Motto „Solidarisch in der Corona-Krise“ aufgerufen. Diese Versammlung ist nach Stadtangaben im Gegensatz zu den Montagsspaziergängen im Vorfeld angemeldet worden – damit dürfte der Markt als Versammlungsort für die Kritiker der Corona-Maßnahmen nun wegfallen. Ziel der Mahnwache soll es sein, der Opfer der Pandemie zu gedenken, sich für ein Miteinander in der Krise einzusetzen und allen zu danken, die sich seit fast zwei Jahren tagtäglich den Herausforderungen der Pandemie stellen.

Von Christian Meyer