Peine

Die Peiner Traditionsveranstaltungen Autofrühling, Highland Gathering, Weinfest und Weihnachtsmarkt finden nach derzeitigem Planungsstand 2022 wieder statt, teilweise mit verändertem Konzept. Das gab die neue Geschäftsführerin von Peine Marketing, Anja Barlen-Herbig, am Donnerstag bei einem Pressegespräch bekannt. Zusätzlich soll es ein „Highlight“ im Burgpark geben. Details wollte Barlen-Herbig aber noch nicht verraten.

Derzeit laufen noch die letzten Arbeiten am Burgpark. Die Stadt musste für Veranstaltungen einen zweiten Fluchtweg schaffen, erklärt Bürgermeister Klaus Saemann (SPD), der auch Aufsichtsratsvorsitzender bei Peine Marketing ist. Dass der Burgplatz als einer der schönsten Orte Peines wieder genutzt werden kann, sei ihm persönlich wichtig gewesen. Gleichwohl sollen Veranstaltungen auf der historischen Fläche nicht inflationär stattfinden – drei bis vier Mal im Jahr schwebt ihm vor.

Den Peiner Autofrühling stellt sich die Marketing-Geschäftsführerin künftig als Mobilitätsmeile vor, auf der auch Lastenfahrräder, Oldtimer und andere Fahrzeuge präsentiert werden.

Eine Neuauflage des Eulenmarktes wird es auch 2022 nicht geben. Bevor eine Alternativ-Veranstaltung geplant wird, wolle man den Peine-Markenbildungsprozess vorantreiben, um dann mit dem neuen Label und neuem Event an den Start zu gehen. Dabei macht Barlen-Herbig wenig Hoffnung, dass es den Eulenmarkt in gewohnter Form noch einmal geben wird: „Derartige große Stadtfeste haben sich überholt, gefragt sind eher kleinere Veranstaltungen mit besonderen Konzepten.“

Verkaufsoffene Sonntage auch bereits in Planung

Nur so viel verrieten sie und Saemann: Es gibt Überlegungen für eine neue Veranstaltung, die sich über den Marktplatz und den Burgpark erstreckt. Zu den künftigen Veranstaltungen gibt es auch einen Extra-Workshop, der im Zuge der „Zukunftswerkstatt Innenstadt“, einem groß angelegten Beteiligungsprozess zur Entwicklung der City stattfindet.

Barlen-Herbig möchte die Großveranstaltungen am liebsten mit verkaufsoffenen Sonntagen verknüpfen, so wie es in der Vergangenheit auch bereits der Fall war. Dazu stünden aber noch Abstimmungsgespräche mit der Gewerkschaft Verdi und der Peiner Kaufmannsgilde aus. Die Geschäftsführerin wünscht sich insgesamt vier verkaufsoffene Sonntag 2022.

Von Michael Lieb