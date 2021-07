Mitmachen und gewinnen: Die PAZ sucht die schönsten Urlaubsfotos

Kreis Peine

Diese Abkühlung hat sich gelohnt: Mit seinem launigen Bad in einer Regentonne hat Leser Manfred Scholz aus Oberg im vergangenen Jahr die große Urlaubsfoto-Aktion der Peiner Allgemeinen Zeitung gewonnen und sich dabei gegen starke Konkurrenz durchgesetzt. Ob Ritte über Stoppelfelder in der Abendsonne oder Hummeln, die durch ihren Landeplatz einer Sonnenblume ein „freundliches Gesicht“ verpassten – die Resonanz war riesig, gleich 176 Bilder schickten Leser ein. Die PAZ ruft deshalb auch in diesem Jahr wieder zur großen Urlaubsfoto-Aktion auf, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt. Also ran an die Kameras und Handys!

Hauptpreis: Urlaub in der Türkei

Passend zum Thema spendieren der Peiner Reisebüro-Betreiber Osman Benzer sowie Sponsor Seaden Hotels attraktive Urlaube und einen Reisegutschein. Der Hauptpreis führt den Gewinner nach Side an die türkische Riviera in das erst in diesem Sommer eröffnete Fünfsterne-Hotel „Seaden Quality Resort & Spa“. Enthalten ist der Hotelaufenthalt für 2 Personen, 4 Nächte im Doppelzimmer mit Meerblick, alles inclusive sowie der Transfer zum Flughafen.

Hier darf der Sieger der PAZ-Fotoaktion Urlaub machen: Das Fünfsterne-Hotel "Seaden Quality Resort & Spa" liegt in Side an der türkischen Riviera. Quelle: hotel

Osman Benzer, Geschäftsführer des Reisebüros Benzer Touristik. Quelle: privat

Der zweite Preis: Benzer Touristik übernimmt die Kosten für Hin- und Rückflug zwischen Hannover und Antalya an der türkischen Riviera für 2 Personen. Und der Drittplatzierte darf sich über einen Reisegutschein im Wert von 100 Euro bei Benzer Touristik freuen.

Ob Urlaub an malerischen Stränden oder einsamen Küstenorten, auf dem Kreuzfahrtschiff oder im hohen Norden, im Campingbus oder mit dem Rad – egal wo Sie sind, wer ins Rennen um die Preise einsteigen will, hält Kamera oder Handy bereit, um den perfekten Schnappschuss aufzunehmen. Und wenn es Sie in diesem Jahr doch nicht in die Ferne zieht und Sie den Urlaub in Ihrer Heimat, im Garten oder auf Balkonien bevorzugen – auch das ist ein Foto wert, dass Sie uns zusenden können. Die einzige Bedingung die es gibt: Das Foto muss in diesem Jahr entstanden sein. Alle Bilder unserer Leser veröffentlichen wir wieder im Internet unter www.paz-online.de. Die schönsten und originellsten Aufnahmen erscheinen außerdem regelmäßig in der gedruckten PAZ.

Mitmachen ist ganz einfach: Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben formulare.paz-online.de/foto-hochladen ein. Dort können Sie Ihr Bild in drei einfachen Schritten hochladen:

Schritt 1: Geben Sie als Überschrift „PAZ Fotoaktion“ ein. In die Kurzbeschreibung zum Foto schreiben Sie, wo das Bild aufgenommen wurde und wer oder was zu sehen ist. Als Fotograf geben Sie mit vollständigem Namen die Person an, die das Bild gemacht hat.

Schritt 2: Wählen Sie das Foto aus, das Sie uns schicken möchten.

Schritt 3: Füllen Sie die vorgegebenen Felder aus und bestätigen, dass die PAZ Ihr Foto veröffentlichen darf. Ganz wichtig: Geben Sie Ihre vollständige Adresse und Telefonnummer an.

Welches das schönste Urlaubsfoto ist, entscheiden übrigens wieder die Leserinnen und Leser der Peiner Allgemeinen Zeitung: Nach Ende der Aktion können Sie online für Ihren Favoriten abstimmen. Später entscheidet eine Jury über die Top 3.

Von Redaktion