Mitmach-Aktion für Kinder: Bunte Ostereier für Peiner Osterbrunnen abgeben 

Peine

Ostern steht kurz vor der Tür. Zwar muss wegen Corona vieles ausfallen, der Osterbrunnen soll jedoch in bunten Farben leuchten. Dazu können junge Künstler maßgeblich beitragen: Das Team von Peine Marketing ruft alle Kinder dazu auf ihre selbstgefärbten Ostereier in der Geschäftsstelle vorbei zu bringen. Wegen Corona ist ein eigenständiges Schmücken des Brunnengestells untersagt. Das Familienfest, bei dem Kindergarten-Kinder ihre bunten Ostereier am Brunnen anbringen, findet nicht statt.

„Noch ist das große, bunte Osterbrunnengestell auf dem historischen Marktplatz leider ohne zusätzlichen Schmuck. Doch das könnte sich in den nächsten Tagen vor Ostern mit Hilfe der Peiner Bevölkerung und vor allem mit tatkräftiger Unterstützung von vielen kreativen Kindern ändern. Das wäre wirklich wunderschön!“, so Marina Scharenberg von Peine Marketing.

Nicht selbst anbringen: Peine Marketing schmückt den Brunnen

Denn, der Brunnen soll möglichst in vollem österlichen Glanz erstrahlen und daher sind alle Peiner dazu aufgerufen, selbstgestaltete bunte Ostereier und auch anderen Schmuck – bitte möglichst mit Befestigungsbändchen versehen – beim Marketing-Team vorbei zu bringen. Der Schmuck wird von den Mitarbeitern dann aufgehängt. So soll der Osterbrunnen mit seiner hübschen Krone in diesem Jahr mehr denn je als Zeichen von Gemeinsamkeit und Zusammenhalt stehen.

Auf die Teilnehmer wartet eine Überraschung

Und Mitmachen lohnt sich: „Die ersten zehn kleinen Künstler, die ein buntes Osterei abgeben, erwartet als Dankeschön sogar eine kleine Überraschung“, berichtet Scharenberg.

Mitmach-Aktion: Hier kann der Osterschmuck abgegeben werden Die Abgabe des Osterschmucks ist – ausschließlich in der Geschäftsstelle der Peine Marketing GmbH – zu folgenden Zeiten kontaktlos möglich: Montag, 29. März, bis Mittwoch, 31. März, jeweils in der Zeit von 10 bis 14 Uhr. Bei der Abgabe klingen oder klopfen. Die Adresse der Geschäftsstelle lautet: Breite Straße 58.

Wer also noch ungenutzten Oster-Schmuck auf dem Dachboden findet, fleißig Ostereier färben, bekleben oder österliche Deko basteln will, der hat über das Wochenende noch die beste Gelegenheit dazu. „Liebe Kinder, helft mit, dass unser Osterbrunnen auch in diesem Jahr mit vielen tollen selbstgefärbten und buntgestalteten Ostereiern den Marktplatz im Herzen von Peine ziert. Wir freuen uns auf eure Kunstwerke“, so Peine Marketing.

Von der Redaktion