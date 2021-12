Mit diesen Spielen wird der Silvesterabend auch im kleinen Kreis ein Hit

Peine

Ein Silvester-Abend ist lang – und damit nach dem Essen keine Langeweile bei der coronakonformen Feier im kleinen Kreis aufkommt, hat die PAZ-Redaktion Tipps für launige Gesellschaftsspiele zusammengestellt. Wer die ausprobiert, der sitzt schon mal „Helene Fischer“ gegenüber oder trinkt mit „Albert Einstein“ ein Bier.

Willkommen in der emotionalen Achterbahn-Fahrt

„Dumm gelaufen“: Ätschi bätsch, zu früh gefreut! „Wenn wir auf unseren Männerabenden dieses pfiffige Kartenspiel rausholen, dann wird viel gelacht – und genauso gern geflucht“, sagt PAZ-Redakteur Christian Meyer. Die Teilnehmer müssen nämlich schnellstmöglich Aufgaben erfüllen, zum Beispiel nur gelbe Karte sammeln, doch oft stellt ausgerechnet dann eine Aktionskarte alles wieder auf den Kopf, wenn man den Sieg vor Augen hatte – herzlich willkommen in der emotionalen Achterbahn-Fahrt. „Perfekt für einen Silvester-Abend ist dieses Spiel auch, weil man nicht erst lange eine Spielanleitung studieren oder einen umständlichen Spielaufbau erledigen muss.“

Wenn die wichtigsten Wörter Tabu sind

„Tabu“: Wenn die Tröte quietscht, dann gibt es keine Punkte. Der Partyspiel-Klassiker ist so einfach wie verzwickt, Begriffe müssen erklärt werden ohne die fünf Tabu-Wörter zu nutzen, die auf der Karte vermerkt sind und auf die man vermutlich am ehesten kommen würde. „Versuchen Sie mal unter Zeitdruck Peine zu erklären, ohne die Begriffe Freischießen, Härke, Fuhse, Klaus Saemann und Stahlwerk zu benutzen – das ist knifflig. Nach etwas Sekt und Bier wird die Sache übrigens nicht einfacher, aber noch lustiger“, weiß PAZ-Redakteur Christian Meyer, der noch einen Extra-Tipp parat hat: Es lassen sich auch schnell eigene Zusatz-Karten entwerfen. Erklären Sie doch mal Corona ohne Virus, Christian Drosten, Jens Spahn, RKI oder Impfen.

Rein in den Rätselraum

Digitaler Rätselspaß: Wenn man sich nicht persönlich treffen kann, dann vielleicht virtuell: „Ich mag die so genannten Escape Rooms. Es geht darum, sich als Gruppe durch das Lösen von Aufgaben aus einer brenzligen Situation zu befreien“, sagt PAZ-Redakteurin Kerstin Wosnitza. Im Internet stellen verschiedene Anbieter gegen eine Gebühr (ab etwa 10 Euro pro Spiel) digitale Räume zur Verfügung, die die Mitspieler per Zugangscode von ihrem Rechner aus „betreten“. Eine bis zwei Stunden Spielspaß in der Gruppe sind garantiert.

Promi-Raten mal anders

„Wer bin ich?“: „Helene Fischer“ gegenüber sitzen oder mit „Albert Einstein“ ein Bier trinken – in diesem Spiel geht das. Stifte und klebendes Papier oder ein Gummiband, mit dem man einen Zettel an der Stirn befestigen kann – das ist alles, was für „Wer bin ich?“ benötigt wird. „Die Regeln sind einfach“, stellt PAZ-Redakteur Dennis Nobbe fest. Ein Spieler schreibt für einen anderen den Namen einer berühmten Person auf einen Zettel und befestigt diesen an der Stirn des Mitspielers. Dieser weiß natürlich nicht, was auf seiner Stirn steht. Nun gilt es reihum, mit Ja/Nein-Fragen herauszufinden, welche Berühmtheit man selbst „darstellen“ soll. „Wichtig ist nur, dass alle am Tisch genau wissen, wer die gesuchten Berühmtheiten sind“, sagt Dennis Nobbe.

Eine Automarke mit D

„Stadt, Land, Fluss“: „Auch für diesen bekannten Klassiker, sollten alle benötigten Utensilien in fast jedem Haushalt vorhanden sein“, merkt PAZ-Redakteur Dennis Nobbe an. Er empfiehlt jedoch, es auch mal mit alternativen Kategorien zu versuchen. Hier kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen, zum Beispiel bieten sich „Musiker“, „Automarke“ oder „Hunderasse“ an. Natürlich geht es auch abgedrehter, etwa mit Kategorien wie „Wäre ich ein Superheld, hieße ich…“ oder „Was ich nicht im Essen finden möchte“.

Eine 1 zu würfeln, macht hier Freude

„Noch mal“: Achtung Suchtgefahr: „Wer auf schnelle strategische Spiele im Stil von Tetris oder Ubongo steht, wird ,Noch mal‘ lieben“, sagt PAZ-Redakteur Michael Lieb. In dem Würfelspiel geht es darum, sorgfältig zu planen, vor allem mit den Jokern, denn nicht immer passt das Würfelergebnis zu den vorgegebenen Kästchen auf dem Spielzettel. Eines ist sicher: Wohl bei keinem anderen Spiel freut man sich so sehr, eine 1 gewürfelt zu haben, denn diese kann entscheidend zum Sieg beitragen. Und danach heißt es sicher: Komm‘, wir spielen „Noch mal“…. Spannend sind die unterschiedlichen Wege zum Sieg. Vorgesehen sind ein bis sechs Spieler, als Mindestalter wird 8 Jahre angegeben.

Würfelglück und Taktik sind bei „Noch mal“ gefragt. Quelle: privat

„Mensch ärgere dich nicht“ mal anders

„Dog“: Dieses Spiel für bis zu sechs Spieler ist praktisch eine schräge Version vom Klassiker „Mensch ärgere Dich nicht“. Statt Würfel gibt’s Karten – und die haben es wahrhaft in sich. Rausschmeißen ist hier nur eine Option. Wer die richtige Karte erwischt, kann etwa vom Startpunkt aus „rückwärts“ ins Ziel einlaufen oder einfach die Position mit einem Spieler tauschen. Noch verrückter geht es bei der Variante „Black Dog“ zu, bei der es zusätzlich eine Drehscheibe gibt, die – sofern sie „ausgelöst“ wird – sämtliche Spieler darauf im Uhrzeigersinn fortbewegt. Manchmal auch am Ziel vorbei… Auch für „Dog“ wird ein Mindestalter von 8 Jahren empfohlen. „Unsere Tochter hat es aber schon mit sechs Jahren so gut verstanden, dass sie häufig gewinnt“, sagt Michael Lieb.

Bei „Dog“ kommt es auf die richtigen Karten an. Quelle: privat

Monster mit der Saugnapf-Klatsche fangen

„Monsterjäger“: „Das ist zurzeit das absolute Lieblingsspiel unserer Kinder. Dieses Reaktionsspiel, bei dem man ein per Generator zusammengewürfeltes Monster auf den ausgelegten Spielkarten so schnell wie möglich finden und per Monsterklatsche mit Saugnapf herausfischen muss, gibt es schon seit den 90er-Jahren und ist ein absolutes Familienspiel. Und es bleibt auch für die Erwachsenen eine Herausforderung“, sagt PAZ-Redakteurin Mirja Polreich, in deren Familie übrigens wie in vielen anderen „Monopoly“ an Silvester Tradition hat. Den Klassiker unter den Brettspielen gibt es mittlerweile in unzähligen Variationen – auch als Städte- und Regionaleditionen.

Tiefe Einblicke in das Seelenleben

„Uno“: Dieses lustige Kartenspiel eignet sich für die ganze Familie. „Man kann es auf Reisen, im Urlaub oder eben auch am Silvester spielen“, sagt PAZ-Redakteur Jan Tiemann. Ziel ist es, seine Karten vergleichbar mit Mau-Mau möglichst schnell abzulegen. Für allerlei Abwechslung und Hin und Her sorgen die Aktionskarten. Und noch lustiger wird es, wenn man eigene Regeln einbaut. Wer seine vorletzte Karte ablegt, muss vorher „Uno!“ rufen. Gewinner einer Runde ist, wer zuerst seine letzte Karte abgelegt hat.

„Mensch ärgere Dich nicht“: Diesen Spiele-Klassiker muss man nicht näher erklären. Seinen deutschen Namen verdankt das Spiel der Tatsache, dass unter bestimmten Bedingungen Spielfiguren anderer Mitspieler rausgeschmissen und zum Startfeld zurückgeschickt werden, was für den betroffenen Spieler ärgerlich ist. „Das Spiel ist so einfach und bietet doch immer wieder tiefe Einblicke ins Seelenleben der Spieler“, findet PAZ-Redakteur Jan Tiemann.

Von Redaktion