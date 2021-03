Mit dem VW-Newsletter „Autopilot“ stets auf dem Laufenden bleiben

Wolfsburg

Vom Schichtausfall in der Produktion über die Tarifverhandlungen bis zum „Power-Day“ und zur Transformation: Im unserem VW-Newsletter „Autopilot“ fasst WAZ-Redakteur Steffen Schmidt jeden Dienstagnachmittag die wichtigsten Geschichten aus der VW-Welt zusammen, ordnet ein, schaut voraus und analysiert, was die kommenden Schwerpunkte sein werden. So bleiben die Leser über alle wesentlichen Entwicklungen jenseits des Mittellandkanals auf dem Laufenden – und zwar kostenlos und unkompliziert.

Unter https://vw-newsletter.waz-online.de können Sie einfach ihre E-Mail-Adresse angeben, den Bestätigungslink in ihrem Postfach anklicken und schon sind sie Abonnent und behalten so das ganze Geschehen rund um Volkswagen souverän im Blick.

Von der Redaktion