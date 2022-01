Mit Totimpfstoff: Kreis Peine plant „Novavax“-Impfaktion

Peine

Der Kreis Peine beabsichtigt vom 6 bis 8. März eine Impfaktion mit dem Impfstoff „Novavax“ im Impfstützpunkt, Woltorfer Straße 77a. Der Hintergrund: Das Land Niedersachsen hat im Januar mitgeteilt, dass der Impfstoff „Novavax“ am 21. Februar an Niedersachsen ausgeliefert wird. Das Land plant daher eine Impfaktion mit „Novavax“ vom 6. bis 8. März, an der sich auch der Landkreis Peine beteiligen wird, wie Kreissprecher Fabian Laaß mitteilt.

Wer hat Anspruch auf die Impfung? „Generell hat jeder Bürger Anspruch auf diesen Impfstoff. Es soll im Vorlauf nur geprüft werden, wie hoch der Bedarf beim Gesundheits- und Pflegepersonal ist, da zum 15. März die einrichtungsbezogene Impfpflicht greifen soll“, teilt der Kreissprecher mit.

Wie viele Impfdosen zur Verfügung stehen werden, ist derzeit noch unklar. Zugeteilt werden diese vom Land. Die Impfaktion in Peine findet als freies Impfen ohne Terminvereinbarung statt, so Laaß. Konkrete Anmeldung für die Impfaktionen gebe es bisher nicht, aber zahlreiche Anfragen.

Von Nina Schacht