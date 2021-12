Mit Regenschirm und Luca-App: Weihnachtsgottesdienst in Peine mal anders

Peine

Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Orte: Die Peiner Kirchengemeinde St. Jakobi feierte Freitag einen Open-Air-Weihnachtsgottesdienst auf dem Gelände der Härke-Brauerei. Rund 150 Gäste lauschten der Weihnachtgeschichte, verfolgten ein Krippenspiel und hörten eine Predigt mit der Pastorin Dr. Heidrun Gunkel trotz Corona-Krise auch Mut und Zuversicht aussprach. Auch in anderen Orten im Landkreis waren Gemeinden trotz des schlechten Wetters nach draußen ausgewichen.

Die Laderampen boten Schutz vorm Regen

Unter den Dächer der Laderampen konnten die Besucher trocken sitzen. Quelle: Ralf Büchler

Ein modernes Krippenspiel

Zwei Grad, erst Regen und dann sogar Schneeregen: Doch auch das konnte mehrere Familien nicht vom Besuch des Härke-Hofs abhalten. Wo sonst Bier verladen wird, wurde diesmal gebetet und gepredigt. Die Pastorin freute sich, dass die Härke-Brauerei für den ungewöhnlichen Gottesdienst ihre „Tore weit aufgemacht hat“. Unter den Überdachungen der Laderampen konnten viele Besucher sogar trocken stehen oder sitzen und ihre Regenschirme wieder zusammenfalten. Gespannt verfolgten Eltern und Großeltern, wie sich ihre Kinder und Enkel im Krippenspiel schlugen. Kinder- und Jugend-Diakonin Swantje Weißmann hatte mit Vorkonfirmanden und weiteren Kindern und Jugendlichen eine moderne Variante eingeübt, in der sogar fußballspielende Kinder einen Auftritt hatten.

Auch Fußballer und Engel zählten zu den Figuren des Krippenspiels. Quelle: Ralf Büchler

Appell für Verständnis und Engagement

Und auch an dieses Bild muss man sich wohl gewöhnen: Die Akteure trugen ebenso wie die Besucher Masken. Leider bekamen die Zuschauer von der Geschichte nicht alles zu hören, die Akustik von Lautsprechern und Mikros war nicht optimal. Geschickt eingebunden wurde dagegen das Brauerei-Gelände ins Krippenspiel. So war in einer Garage zum Beispiel eine Herberge untergebracht, in der die schwangere Maria und Josef gerne übernachtet hätten. Doch auch in der moderne Variante war der Kern der selbe: Kein Platz, keine Zeit – die beiden bekamen viel Ablehnung zu spüren. Pastorin Dr. Gunkel betonte daher auch wie wichtig es sei, die Weihnachtsgeschichte immer wieder neu zu erzählen, zu spielen, zu hören: „Um uns daran zu erinnern, unter uns und in unseren Herzen Raum zu schaffen. Raum zu schaffen für unseren Retter! Dann kann sich Besonderes ereignen“, sagte sie.

Pastorin Dr. Heidrun Gunkel hielt die Predigt. Quelle: Ralf Büchler

Denn am Weihnachtsfest werde das, was in der Weihnachtsgeschichte exemplarisch dargestellt werde, auch unter uns möglich. „Heute kommen zum Festessen, zum gemeinsamen Feiern überall Menschen zusammen. Wie gut, wenn es gelingt, sich trotz aller Einschränkungen gemeinsam am Weihnachtsfest zu freuen. Dabei wird etwas von dem spürbar, was Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus geschenkt hat: Dass Frieden werde unter uns. Dass Liebe und Verstehen zu ihrem Recht kommen. Dass Gerechtigkeit herrschen kann. Diese Hoffnungen machen die besondere Stimmung an Weihnachten aus“, unterstrich die Pastorin.

Es sei mehr als wünschenswert, etwas von dem, was uns an Weihnachten wichtig sei und was uns an den Festtagen oftmals gelinge, auch mitzunehmen in den Rest des Jahres. Sie warb im übertragenen Sinne für Engagement und Verständnis – auch für die, die anderer Meinung sind als man selber. „Denken wir daran: Dieses Kind in der Krippe, es lächelt auch mein Gegenüber an“, betonte Dr. Heidrun Gunkel.

In Edemissen baute die Junggesellschaft zusammen mit der Zimmerei Tolksdorf ein Holzständerwerk mit Überdachung vor der Kirche auf, unter dem das Krippenspiel aufgeführt werden konnte. Quelle: privat

Ob in Peine, Stederdorf, Vöhrum oder Edemissen – überall im Landkreis gab es Gemeinden, die Open-Air-Gottesdienste anboten. In Edemissen etwa hatte die Junggesellschaft und die Zimmerei Tolksdorf sogar tatkräftig durch den Aufbauen eines riesigen Holzständerwerks mit Überdachung kurzfristig dazu beigetragen, dass das Krippenspiel an der frischen Luft stattfinden konnte.

Von Christian Meyer