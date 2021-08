Dass Pianisten Rad fahren, ist nicht ungewöhnlich. Wenn sie dabei aber Klavier spielen, ist es das schon. Bei einer Klaviertour die Elbe entlang muss aber auch die Musik passen. Stücke in Zeh-Moll für schmerzende Füße wären passend.

