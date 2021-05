Mit Identität und Einheit zur Marke – Impulse für ein starkes Peiner Land

Peine

Hohe Aufenthaltsqualität in der Stadt, das Quartiersgesetz als Chance, Identität und Markenbildung für die Stadt Peine und den Landkreis: Wer heute wissen will, was morgen richtig ist, muss über das eigene Leben hinaus für zukünftige Generationen denken, sich engagieren, Ideen sowie Themen entwickeln und mit Inhalten füllen sowie bereit sein, eigene Vorstellungen zu korrigieren. So geschehen beim ersten digitalen Zukunftsdialog „Impulse für ein starkes Peiner Land: Wie werden Stadt und Gemeinden zukunftsfähig?“. Der Industrie- und Wirtschaftsverein Peine und Umgebung hatte zu drei Impulsreferaten rund 80 Teilnehmer aus Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft eingeladen und zuvor vier Wochen in einer Bürgerbefragung den Menschen in Stadt und Land die Gelegenheit geboten, sich einzubringen. Rund 400 Einwohnerinnen und Einwohner nahmen an der Umfrage teil.

Gordon Firl, stellvertretender Vorsitzender, freute sich über die vielen Rückmeldungen der Umfrageteilnehmer und die qualifizierten Kommentare in Facebook-Posts, die aktive Mitbestimmung gezeigt hätten. Den Auftakt der inhaltsstarken rund zweistündigen Diskussionsrunde machte der Impuls „Innenstadt als Anziehungspunkt“ von Michael Betker, Immobilieneigentümer und Inhaber von Nensel Mode am Markt. Er stellte den Kernbegriff „Identität“ als Anziehungspunkt für die City in den Mittelpunkt. Identität käme zustande, wenn es gelinge, Unverwechselbarkeit, Einheit und Authentizität zu schaffen. „Ich bin stolz darauf, dass ich aus Peine komme“, gelte es zu sagen. Er nannte positive private Ideen, aus denen sich zum Beispiel die Highland Games oder der Triathlon entwickelt hätten und damit Veranstaltungen, die Menschen aus der Region nach Peine brächten.

PAZ-Redaktionsleiter Thomas Kröger, der die Online-Diskussionsveranstaltung moderierte, ergänzte dazu aus der Bürgerbefragung Erkenntnisse. Danach ist der Besuch von Restaurants, Cafés oder Eisdielen künftig für 78,6 Prozent der befragten Bürger neben Einkäufen (69 Prozent) Hauptargument, in die Peiner Innenstadt zu kommen. „Nicht überraschend“, fand das Gildemeister Jan Philip Colberg, zeige es doch das Flair der Kleinstadt. Deshalb dürfe das Gastronomie-Angebot auch noch erweitert werden. Die Bürger setzten indes den Schwerpunkt anders: Wäre das Handelsangebot größer, würden 81,5 Prozent der Befragten künftig häufiger die Innenstadt aufsuchen und nur 55,9 Prozent kämen wegen anderer oder mehr Gastronomie.

Obergeschosse von Geschäftshäusern stärker als Wohnraum nutzen

„Abschließend lässt sich noch nichts über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Geschäftswelt in Peine und der Region sagen“, stellte Christian Scheffel vom IHK-Fachbereich Handel und Dienstleitungen fest. Er empfahl, Obergeschosse von Geschäftshäusern stärker als Wohnraum zu nutzen und dazu gemeinsam mit den Immobilieneigentürmern Überlegungen anzustellen. Das ergänzte Colberg um die Möglichkeit: „Wohnraum für alle Generationen und die Schaffung hochwertiger Wohngemeinschaften.“ Stadtrat Christian Axmann forderte „gegenseitiges Verständnis“ der Akteure, und Kreisrat Christian Mews sah die Verantwortung bei den Architekten, die das Fundament für den langfristigen Transformationsprozess liefern könnten. Noch nicht in Peine tätig, doch online zugeschaltet, war die künftige Peine-Marketing-Chefin Anja Barlen-Herbig. Sie unterstrich die Einzigartigkeit einer Marke für die Fuhsestadt.

„Die Gestaltung des Lebens in sozialen Quartieren“ zum Wohlgefühl der Einwohner in den Ortschaften und in der Kernstadt stellte Kreissportbundvorsitzender Wilhelm Laaf in den Fokus. Sein Impuls zum Thema „Stadt, Gemeinden und Ortschaften als soziale Gebilde“ machte die Wichtigkeit des Ehrenamtes deutlich: „Wertschätzt das Tun der Ehrenamtlichen, hört ihnen zu und denkt über das Gesagte nach.“ Die Innenstadt gehöre zum Hemd, das ihm näher als der Rock sei. „In meinem Quartier Woltorf brauche ich den Event-Ort Peine.“ Das Quartier als „soziale Klammer“ griff die Geschäftsführerin des Paritätischen Peine, Heike Horrmann-Brandt, auf. Sie sprach die Unterstützung von Nachbarschaftsinitiativen an und zeigte die Möglichkeit eines einzigen Pflegedienstes pro Ort auf.

Ohne Ehrenamtliche keine Vereine, ohne qualifizierte Trainer kein Sport – Andreas Winkler, Vorsitzender des MTV Groß Lafferde, zeigte Probleme vor Ort auf und setzt auf den Nachwuchs. „Die Diskussionsebene zu verlassen und Taten folgen zu lassen“, forderte Vardan Tigranyan, Geschäftsführer Mauerwerk Hausbau und sagte: „Bezahlbares Wohnen funktioniert in Peine hervorragend, wir haben ganz viel Potenzial und brauchen mutige Unternehmer.“

Logistik als Standortfaktor

Der „Gewerbe-Peiner“ Tobias Hoffmann möchte als IHK-Präsident Braunschweig die Industrie- und Handelskammer „erlebbarer“ machen, wofür das Format des Symposiums „erstklassig“ sei. Seinen Impuls zur „Wirtschaftsstruktur im Landkreis Peine“ bereicherte er mit Zahlen: So seien von 135 607 Einwohnern 32 788 sozialversicherungspflichtig im Landkreis beschäftigt. Seine Beobachtung: „Viele Peiner verlassen morgens den Landkreis“, hätten ihren Arbeitsplatz in der Region. Über Peine als Logistikstandort sagte er: Logistik sei im Wachstum, auch schon vor Corona und erfahre nun einen zusätzlichen Boom durch noch mehr zu Hause festsitzende Konsumenten. Mit Blick auf das Amazon-Verteilzentrum in Broistedt bemerkte er, dass Peine gut beraten sei und schon früh Logistik als Standortfaktor beworben habe.

Unternehmer Thomas Kreisel riet, nicht nur große Logistiker, sondern auch „adäquate Mittelständler nach Peine zu bekommen“, die deutlich über Mindestlöhnen zahlten. Zum Angebot an Arbeitsplätzen im Peiner Land – 55 Prozent der befragten Einwohner finden es „durchschnittlich“ und nur zwei Prozent „sehr gut“ – bestätigte Wirtschaftsprüfer Thomas Drews einen Fachkräftemangel im Sondermaschinenbau, der Bremsfunktion habe.

Zukunftsdialog nimmt weiter Fahrt auf

Dem neuen Beisitzer im Vorstand des Industrie- und Wirtschaftsvereins, Wolfgang Christmann, genügte es nicht, sich auf das, was da ist zu besinnen. Er wünschte sich ein „strategisches Profil für die Zukunft, um junge Menschen in der Region zu behalten“. Chancen dafür biete die Vielfalt aus Themen und Kernbegriffen wie Klima, Digitalisierung und Talent. Der Zukunftsdialog nimmt also weiter Fahrt auf, wie der neue Vorsitzende Stefan Honrath und Geschäftsführer Johann-Heinrich Bremer am Ende der Online-Diskussion erfreut feststellten und dafür allen Akteuren dankten.

Von Birthe Kußroll-Ihle