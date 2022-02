Peine

Was für eine Aufführung: Lady Sunshine und Mister Moon boten ein anderthalbstündiges Schlagerfeuerwerk mit Gesang, Tanz und viel Humor vor ausverkauftem Haus in den Peiner Festsälen. Kurios: Eigentlich gibt es das österreichisch-deutsche Duo unter diesem Namen gar nicht mehr, doch für ihre Fans in Peine hauchten die beiden Künstler Elisabeth Heller und Oliver Timpe ihren Kunstfiguren noch einmal Leben ein.

In Peine hatte der Allroundkünstler Oliver Timpe praktisch ein Heimspiel, stammt er doch aus Vechelde. Zum Strahlen brachte ihn „seine persönliche Sonne“ Elisabeth Heller alias Lissy, die mit ihrer wandelbaren Stimme von Evelyn Künnecke bis Marlene Dietrich alle Schlagergrößen mühelos verkörpern konnte. Die zwei Künstler sorgten mit ihrem Gute-Laune-Programm, in dem sie nicht nur den weißen Flieder auf der Bühne erblühen ließen, sondern auch als Mister Bond und seine Gespielin oder mit Tanzeinlagen a la Peter Kraus die Zuschauer entzückten, für Stimmung.

Timpe verteilte Tulpen im Publikum

Da wurde geklatscht, gesummt, gesungen und gejubelt. Hier und da schunkelte ein Zuschauerpärchen, bunte Lichter im Publikum begleiteten die Liebeslieder. Davon hatte das Duo, das von der Guten-Morgen-Band begleitet wurde, jede Menge mitgebracht. „Das Thema des deutschen Schlagers ist ja meistens die Liebe“, stellte Timpe augenzwinkernd fest und verteilte flugs Tulpen in der ersten Reihe.

Mit kleinen Zauberkunststücken, vielen Kostümwechseln und heißen Tanzeinlagen ließen die Künstler das Publikum ein ums andere mal jubeln. Ob die Cowboys erschienen, die kleine Kneipe von Peter Alexander nochmal eröffnete oder alle noch niemals in New York waren, ob Intro-Quiz oder Hüftschwung-Einlage – gekonnt und immer ein bisschen mit einer eigenen Interpretation lebte der Schlager der „guten alten Zeit“ wieder auf.

Blick ins Publikum: Die Festsäle waren unter Corona-Bedingungen ausverkauft. Quelle: Grit Storz

Die Band trug mit Chorgesang, witzigen Verkleidungen und vor allem durch handwerklich sauber gemachter Musik dazu bei, dass der Funke übersprang, und so gab es zum Schluss stehenden Beifall und natürlich den lautstarken Wunsch nach Zugabe. Den erfüllten Lady Sunshine und ihr Mister Moon nur allzu gern, schlüpften aber dazu in ihre aktuellen Rollen, Lissy und Herr Timpe. Schon länger treten die beiden, die sehr viel auch in österreischen Seniorenheimen unterwegs sind und dort Gute Laune verbreiten, unter diesem Namen auf und veröffentlichen eigene Songs.

Ein großartiger Abend für Schlagerfreunde

Einen hatten sie mitgebracht. „Nimmer lang“ dauert es laut ihnen, bis sich der eine oder andere Wunsch, den sie auch besungen und die die Zuschauer auch sicher haben, endlich erfüllt. Schwungvoll entließen sie so die teil weit angereisten Zuschauer in den Abend. Fazit: Großartiger Abend für Schlagerfreunde!

Zukünftig sind die beiden unter dem Namen „Lissy und Herr Timpe“ unterwegs. Auch ihre neue Single „Nimmer lang“ ist unter diesem Namen erschienen.

Von Grit Storz