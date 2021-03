Mit Brille wäre das nicht passiert

Kreis Peine

Es ist nicht zu leugnen: Ich werde älter. Am meisten merke ich das an meinen Augen, die allmählich im Nahbereich schlechter werden. Meine Brille setze ich aber nicht immer auf. In letzter Zeit sind mir deswegen häufiger Pannen bei der Auswahl von Emojis passiert. Das sind die kleinen lustigen Symbole, die man in Textnachrichten verschicken kann. Sie sind oft so aussagekräftig, dass man sich viele Worte sparen kann. Wenn man sich nicht bei der Auswahl vertut.

Schinken statt Marmeladenbrot

Ich habe zum Beispiel einmal statt des vermeintlichen Fisches einen Otter verschickt. Und das Marmeladenbrot war in Wirklichkeit ein Stück rohes Fleisch oder Schinken. Sehr gewundert hat sich mein Kollege, der mir neulich bei einem Computer-Problem geholfen hat. Ich wollte mich für seine Unterstützung bedanken und ihn für seine Findigkeit loben. Deshalb habe ich ihm ein Bild von einem Pokal in einem hübschen Rotton geschickt. Dachte ich. Dann hat er irritiert bei mir angerufen und mich gefragt, was ich ihm mit dem Hummer sagen will…

Von Kerstin Wosnitza