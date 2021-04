Kreis Peine

Kaum Lehrgänge, kaum Übungsdienste, kaum Treffen: Auch an den freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Peine gehen die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht vorbei. Doch trotz aller Schwierigkeiten: „Die Einsatzfähigkeit ist jederzeit gewährleistet. Die Bürger müssen sich keine Sorgen um ihre Sicherheit machen“, sagt Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst. Ab Mai werden Feuerwehrleute bei den Impfungen berücksichtigt. „Darüber bin ich natürlich sehr froh – aber es kommt viel zu spät“, kritisiert er.

„Seit mehr als einem Jahr sind – abgesehen von den Einsätzen – kaum Aktivitäten wie Lehrgänge und Übungsdienste möglich. Das betrifft sowohl die Aktiven als auch die Kinder- und Jugendarbeit. Gerade für die Feuerwehren ist das nicht leicht zu kompensieren, denn sie leben vom Gemeinschaftsgefühl und der Kameradschaft. Für beides spielen persönliche Begegnungen eine ganz große Rolle. Natürlich gibt es Online-Angebote, aber das direkte Miteinander können sie nicht ersetzen“, sagt Ernst. Hinzu komme, dass vieles nicht nur theoretisch vermittelt werden könne, wie zum Beispiel der direkte Umgang mit Gerätschaften. Abläufe und Handgriffe, die im Ernstfall über leben und Tod entscheiden können, müssen im Schlaf beherrscht werden.

Die Feuerwehren halten sich strikt an die Vorgaben

Natürlich sei es für die Feuerwehren selbstverständlich, sich strikt an die Vorgaben zu halten. „Wir sehen uns da zum einen in der Verantwortung, weil wir eine gewisse Vorbildfunktion haben. Was aber viel schwerer wiegt, ist der Schutz der Einsatzkräfte in Bezug auf das Ansteckungsrisiko“, macht der Kreisbrandmeister deutlich. Immerhin gelte es auch in Pandemiezeiten, kreisweit monatlich bis zu 75 Einsätze abzuleisten. „Es geht unter anderem um Technische Hilfeleistungen, Türöffnungen und natürlich Brände. Zwar gibt es weniger Verkehrsunfälle, auch auf der A2, aber insgesamt hat die Zahl der Einsätze nicht abgenommen.“

Das Tragen von Masken und Einsatzfahrten in nicht voll besetzten Autos gehören zu den Regeln, die zurzeit für die Feuerwehren gelten. Während der Einsätze sei das Abstandhalten jedoch nicht immer möglich. Es sei bereits vorgekommen, dass Kameradinnen oder Kameraden im Zusammenhang mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in Quarantäne geschickt wurden. „Aber das sind zum Glück seltene Ausnahmen“, zeigt sich Ernst erleichtert.

Kreisbrandmeister: „Feuerwehrleute werden zu spät geimpft“

Dennoch ärgert er sich spürbar darüber, dass die Feuerwehrleute bei der Impfpriorisierung erst ziemlich weit hinten berücksichtigt werden, sofern es nicht andere Gründe wie die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe gibt. Immerhin gelte es, die Einsatzfähigkeit aufrecht zu erhalten. Berechtigt sind die Angehörigen der Feuerwehren ab dem 1. Mai. Nun setzt der Kreisbrandmeister große Hoffnungen darauf, dass bald wieder mehr möglich wird.

Im Landkreis Peine sorgen 73 Ortsfeuerwehren für die Sicherheit der Bürger. Rund 3000 aktive Feuerwehrleute gehören ihnen an und investieren damit einen erheblichen Teil ihrer Freizeit. Die Ausbildung findet zum Teil auf Kreisebene ehrenamtlich an den Abenden und Wochenenden statt. Das gilt für die Truppmann-Ausbildung, in der die Grundbegriffe vermittelt werden. Aber auch die Lehrgänge für Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger, Maschinisten und die Gefahrgutunterweisung erfolgt durch Ehrenamtliche.

Bei den Lehrgängen gibt es einen Rückstau

Durch den Stopp wegen der Corona-Pandemie konnten bislang rund 650 Teilnehmer nicht berücksichtigt werden, die eigentlich hätten geschult werden sollen. „Es wird eine ganze Weile dauern, bis wir diesen Rückstau kompensieren konnten“, sagt Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst. Nicht besser sieht es bei den Lehrgängen für Führungskräfte aus, die auf Landesebene organisiert werden.

In den Jugendfeuerwehren sind 600 Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren organisiert, weitere 400 Kinder von sechs bis zehn Jahren in den Kinderfeuerwehren. Viele Jugendwarte haben sich einiges einfallen lassen, um den Nachwuchs bei der Stange zu halten. Offenbar hat sich das gelohnt: Es hat laut Ernst so gut wie keine Austritte gegeben – allerdings gab es auch kaum Neuzugänge.

Von Kerstin Wosnitza