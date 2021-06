Nach der Messerattacke in der Peiner Gaststätte „Mephisto“ prüft die Staatsanwaltschaft, ob gegen einen oder zwei Beschuldigte Haftbefehl erlassen wird. Mehrere Männer waren in Streit geraten. Ein 19-Jähriger hatte einen Mann lebensgefährlich mit einem Messer verletzt.

Messerstecherei in Peine: Staatsanwaltschaft prüft Haftbefehl

Versuchter Totschlag - Messerstecherei in Peine: Staatsanwaltschaft prüft Haftbefehl

Versuchter Totschlag - Messerstecherei in Peine: Staatsanwaltschaft prüft Haftbefehl