Peine

Die genauen Hintergründe und der Ablauf des blutigen Streits in der Nacht zu Sonntag in der Peiner Innenstadt sind noch nicht klar. Hintergrund scheint nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hildesheim eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei 18- und 19-Jährigen und zwei 21 und 27 Jahre alten Männern zu sein. „Alle Beteiligten kommen aus Peine“, berichtete Sprecherin Christina Wotschke am Montag.

Gegen die 18- und 19 Jahre alten Beschuldigten besteht ein Anfangsverdacht wegen versuchten Totschlags. „Der 21-jährige soll mehrere potenziell lebensbedrohliche Messerstiche davongetragen haben und musste notoperiert werden, der 27-jährige soll nur eine oberflächliche Schnittverletzung davongetragen haben“, erklärte Wotschke. „Auch der 19-jährige Beschuldigte trug Schnittverletzungen an beiden Händen davon.“ Da zur jetzigen Zeit nur ein Anfangsverdacht bestehe, wurde kein Haftantrag gestellt. Es gibt keine Anhaltspunkte für einen Clan-Hintergrund, betonte Wotschke. Die Ermittlungen werden nun weiter geführt.

Passanten hatten sich über Absperrbänder gewundert

Wie berichtet ist offenbar ein Streit in der Bodenstedtstraße/Querstraße eskaliert. Passanten hatten sich über Absperrbänder und Polizei-Ermittlungen an der Fußgängerzonen-Kreuzung Breite Straße/Querstraße gewundert. Nach PAZ-Informationen waren unter anderem Hundeführer im Einsatz, die nach einem Messer als Tatwaffe suchten. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr soll es zu der blutigen Auseinandersetzung gekommen sein.

Die Polizei in Peine sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise werden unter Telefon (0 51 71) 99 90 entgegen genommen.

Von Jan Tiemann