Menschenkette in der Peiner Innenstadt

Peine

900 Bilder ziehen mit Künstlerin Britta Ahrens um. Am Samstag, 2. Oktober, werden ihre Werke in der Peiner Innenstadt von „Hand zu Hand“ mit einer Menschenkette weitergereicht. Über 200 Meter lang soll die Menschenkette werden. Alle Teilnehmer tragen dabei Handschuhe. Die Bilder können während der Aktion erworben werden. Vom Erlös aller im Oktober verkauften Bilder gehen 30 Prozent an das Peiner Frauenhaus, wie die Künstlerin mitteilt. Die Menschenkette startet um 11 Uhr auf dem historischen Marktplatz und soll bis zum Damm 51 reichen. Britta Ahrens war über viele Jahre Vorsitzende des Vereins „Kunst im Peiner Land“.

Von der Redaktion