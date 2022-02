„Mein Lokal, dein Lokal“: Peiner Café Couture wird Zweiter und ist stolz auf Profi-Bewertung

Peine

Finaltag im Restaurant-Wettstreit: Das Peiner Restaurant „Café Couture“ hat sich auf Platz zwei der TV-Show „Mein Lokal, dein Lokal“ gekocht. Auberginen-Püree mit Sesampaste, Lammfleisch-Spieße oder gebackener Mozzarella mit Blütenwasser – bei Spitzenkoch Mike Süsser kam es gut an, was er im Lokal am historischen Markt probieren und erleben durfte. Acht Punkte verteilte er Freitagabend in der Endabrechnung – kein anderes Restaurant bekam mehr vom Spitzenkoch, nur das „Cuchillos“ aus Hannover ebenso viele.

Der Sieg ging in den Landkreis Celle

Zum Sieg und dem „goldenen Teller“ reichte es trotzdem nicht, weil zuvor das „Mediterrano“ aus Eldingen im Landkreis Celle mehr Zähler beim Testessen der fünf gegeneinander antretenden Gastronomen geholt hatte und die Führung ins Ziel rettete. Profikoch Mike Süsser sah das Peiner Lokal jedoch einen Punkt besser: „Das war richtig toll“, sagte er in der Schlussbewertung am Freitagabend und gab den „Café Couture“-Betreibern Ayat und Mohamed Hamadi aber auch noch einen kleinen Würz-Tipp: „Seid authentischer, nicht deutsch-downgraden beim Gewürz, wenn ihr libanesisch macht, dann richtig.“

Sehr kritische Runde beim Niedersachsen-Spezial

Das Wochenfinale in der Trattoria „Ciao, Ciao“ in Hannover hatte am Freitagabend nicht nur Tiramisu und Nudeln in Gorgonzola-Sauce, sondern noch einmal ordentlich Zündstoff geliefert: Auch beim letzten von fünf Testessen erwiesen sich die fünf Gastronomen im Niedersachsen-Spezial als äußerst kritisch, – vielleicht auch, weil Gastgeber Francesco zuvor selber kräftig ausgeteilt hatte. Das fand auch Spitzenkoch und Moderator Mike Süsser mitunter übertrieben. Das „Ciao, Ciao“ wurde am Ende trotzdem Zweiter zusammen mit dem Peiner „Café Couture“. Auf den weiteren Plätzen folgte das mexikanische Restaurant „Cuchillos“ sowie die „Alte Ziege“ aus Gifhorn.

Die Hamadis freuen sich über die positive Resonanz im Internet

Das Gastronomen-Ehepaar Ayat und Mohamed Hamadi zog zufrieden Bilanz, auch wenn die Konkurrenz mitunter auch bei ihnen etwas zu nörgeln hatte, aber eben auch Lob verteilte: „Wir können stolz sein, es gab nichts, wofür wir uns schämen müssten“, betonte Chefin Ayat Hamadi. Der Bewertung des Spitzenkochs maßen sie ohnehin mehr Gewicht bei, als der Kritik der Konkurrenz. „Die Mitstreiter wollen ja auch gewinnen“, gab Ayat Hamadi zu bedenken.

Nach der Ausstrahlung der Peiner Folge am Dienstag hatte sich das Peiner Lokal über viel positive Resonanz im Internet gefreut. „Sympathische Gastgeber-Familie“ oder „Wir kommen bald mal rum“ hieß es da. Noch während der Sendung trudelten die ersten Reservierungen ein.

Sendung verpasst? Alle Folgen der Niedersachsen-Woche können im Internet unter www.kabeleins.de/tv/mein-lokal-dein-lokal noch einmal angeschaut werden.

Von Christian Meyer