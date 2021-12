„Mein Landleben“: Anke Weber gießt eine ganz besondere Erinnerungskerze

Peine

Anfang der Woche habe ich eine traurige Nachricht bekommen. Es war die fünfte dieser Art in diesem Jahr. Jemand, mit dem ich mich verbunden fühlte, ist gestorben. Und weil ich mit demjenigen nicht so nah verbandelt war, dass ich irgendwie hätte aktiv werden oder mich innerhalb der Familie austauschen können, saß ich einfach alleine mit mir und meinem Schock da und blickte aus dem Fenster. Wie immer, wenn jemand im eigenen Umfeld stirbt, erscheint es erstaunlich, dass alles andere da draußen einfach so weiterläuft.

Am Tag darauf saß ich vor meinem Laptop und starrte auf den Bildschirm. Mein geplantes Kolumnen-Thema – meine Erleichterung über den natürlichen Tod der letzten Hornisse in meinem Rollladenkasten – entwickelte bei jedem Satz, den ich begann, einen unpassenden Unterton. An diesem Tag war der Himmel wolkenverhangen. Trostlos. Und weil in meinem Kopf und Herzen nichts anderes aufkommen wollte als dieser Mensch, tigerte ich ziellos durch das Haus. Wachsreste in einem Karton zogen dabei meine Aufmerksamkeit auf sich.

Relikte einer guten Absicht, die nie in die Tat umgesetzt wurde

Aus den Resten hatte ich neue Kerzen gießen wollen. Als Jugendliche habe ich das oft gemacht. Im Sinne der Nachhaltigkeit wollte ich die Kerzenproduktion also vor ziemlich genau einem Jahr wiederbeleben. Docht, Glas und Wachsreste lagen seitdem unberührt im Regal. Relikte einer guten Absicht, die nie in die Tat umgesetzt wurde. So, wie auch eine mehrfach anvisierte Verabredung mit dem verstorbenen Menschen.

Ja, es kann plötzlich passieren, dass Begegnungen, für die es noch viel Zeit zu geben schien, niemals mehr zustande kommen. Während mir diese Tatsache zum wiederholten Mal in meinem Leben bewusst wurde, widmete ich mich der einzigen Tätigkeit, die mir in diesem Moment irgendwie sinnvoll erschien. Ich brachte die Wachsreste in einem Wasserbad zum Schmelzen und verarbeitete sie zu einer neuen Kerze. Brennende Kerzen spenden Licht, Geborgenheit, Wärme und Trost. Alles davon konnte ich gut gebrauchen.

Eine Spezial-Kerze voller liebevollem Gedenken

Natürlich hätte ich einfach irgendeine Kerze anzünden können. Im Dezember verfügt wohl so ungefähr jeder Haushalt in Deutschland über massenhaft Kerzen. Doch ich begann wie ferngesteuert, eine Spezial-Kerze anzufertigen, in die ich mein liebevolles Gedenken an diesen Menschen fließen ließ. Als der Duft von Wachs durch den Raum waberte, wurde mir die große Bedeutung von Kerzen bewusst. Menschen zünden sie für den Frieden an, bei Ritualen, wenn Geburtstage gefeiert werden und wenn sie anderer Menschen gedenken.

Meine Kerze ist nicht unbedingt ein Schmuckstück geworden. Ihr innerer Schmuck sind die Erinnerungen. Jeden Tag, wenn es draußen dunkel wird, zünde ich sie jetzt an. Das Licht, das sie verbreitet, geht raus an die Familie des Menschen, mit dem ich mich verbunden fühlte. Und an alle anderen. Denn etwas Licht können wir in diesen Tagen wohl alle gebrauchen.

Info: Das Buch zur Kolumne „Mein Landleben“ ist im Buchhandel erhältlich. Sie erreichen die Autorin unter E-Mail: autorin@anke-weber.de; Instagram: https://www.instagram.com/ankeweber_author; facebook: https://www.facebook.com/ankeweberautorin

Von Anke Weber