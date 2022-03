Mehr tätliche Angriffe auf Peiner Polizei: Hoffnung auf mehr Body-Cams

Kreis Peine

Auch Polizisten in Peine werden immer häufiger Zielscheibe von Gewalt und Aggressionen. Die Zahl der tätlichen Angriffe und die Fälle von Widerstand sind von 24 Taten im Jahr 2020 auf 35 im Jahr 2021 deutlich angestiegen – „Das ist etwas, was mir ein Stück weit Sorge bereitet und was ich nicht nachvollziehen kann. Menschen, die zur Hilfe eilen, werden beleidigt, bespuckt oder verletzt. Derjenige, der das heute macht, ist morgen womöglich froh, wenn er die Polizei selber zur Hilfe rufen muss“, betonte Peines Kripo-Vize Stefan Weinmeister bei der Vorstellung der Peiner Kriminalstatistik.

Gleich 18 Mal wurden Peiner Polizisten im vergangenen Jahr tätlich angegriffen. Quelle: Polizei Peine

Corona-Auflagen brachten Konfliktpotenzial

Erstaunlich: Bei Veranstaltungen wie Schützenfesten oder dem Peiner Freischießen hatte die Polizei in der Vergangenheit mitunter mit tätlichen Angriffen oder Fällen von Widerstand zu tun. Doch obwohl wegen der Corona-Krise gar nicht gefeiert wurde, stieg die Zahl der Taten. Als Grund dafür vermutet Peines Polizei-Sprecher Malte Jansen aber dennoch die Folgen der Pandemie. „Sie hat ein neues Riesen-Konflikt-Feld aufgemacht“, erläuterte er. Die Polizei sollte etwa die Einhaltung von Auflagen und Verordnungen kontrollieren, wie die Masken-Pflicht oder Impfnachweise in Bussen oder Bahnen. „Der eine oder andere ist vielleicht dünnhäutiger durch die Verordnungen geworden. Das wurde dann leider an der Polizei abgearbeitet“, bedauert Jansen.

Body-Cams haben sich bewährt

Auch Peines Polizei-Chef Christian Priebe konnte wegen des Anstiegs nur den Kopf schütteln. „Das einzig Positive ist, dass kein Polizeibeamter und keine Polizeibeamtin in Peine schwer verletzt wurde“, sagte er.

Hoffnung ruhen bei der Peiner Polizei auf den verstärkten Einsatz von Body-Cams, mit denen die Polizisten ihre Einsätze filmen können. „Es hat sich gezeigt, dass dadurch die Situation entschärft werden kann“, erklärte Stefan Weinmeister. Nach und nach sollen weitere Body-Cams zur Verfügung gestellt werden.