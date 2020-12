Kreis Peine

Im Vergleich zum Vortag mehr als verdoppelt hat sich am Dienstag die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Peine. Gleich 27 neue Fälle meldete das Gesundheitsamt, am Montag waren es nur zwölf Neu-Infektionen gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Fälle seit Pandemie-Beginn auf 1300. Die Zahl der Todesfälle darunter beträgt 22.

Erneut dreistellig war die Zahl der genommenen Abstriche. Sie sank allerdings am Dienstag auf 130, nachdem sie am Vortag noch auf 303 explodiert war. Die vielen Tests vom Montag dürften auch die vielen neuen positiven Fälle erklären.

Leicht gesunken ist Peines Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes betrug sie am Dienstag 114,2. Am Montag lag der Wert bei 115. Allerdings liegt Peine in der Region damit vorn, kein Nachbarkreis und keine Nachbarstadt ist schlimmer betroffen nachdem der Wert in der zuletzt stark betroffenen Stadt Salzgitter gesunken ist (Dienstag 105,5). Spitzenreiter in Niedersachsen ist Cloppenburg mit 236,1.

Zum Vergleich: In Niedersachsen gibt es 72 030 Coronafälle (523 mehr als am Vortag). Die Zahl der Genesenen liegt bei 52 576 (896 mehr als am Vortag) und die der Verstorbenen bei 1179 (25 mehr als am Vortag). Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner liegt in Niedersachsen bei 83,1.

Der Landkreis Peine hat unter (0 51 71) 4 01 90 00 ein Bürgertelefon zum Coronavirus geschaltet. Dies ist Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.

