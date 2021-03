Mehr Einbrüche in Peine: Polizei setzt auf zivile Ermittler und Sondergruppe

Peine

Während sich Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) jüngst über einen historischen Tiefstand an registrierten Straftaten in Niedersachsen freute, fällt die Bilanz in Peine nicht ganz so erfreulich aus. Entgegen dem Landestrend gab es hier trotz Corona-Pandemie sogar mehr Straftaten als im Vorjahr. Allerdings nur wenige.

Deutliches Plus bei Wohnungseinbruch-Diebstählen

Ob Körperverletzung, Raub oder Diebstahl: 7137 Straftaten sind in Peines Kriminalstatistik für das Jahr 2020 vermerkt. Das sind zwölf mehr als im Vorjahr. Besonders überraschend: Der Corona-Lockdown als Einbruchschutz wirkte in Peine nicht so wie anderen Regionen. Eigentlich haben es Einbrecher schwer, wenn die Menschen zu Hause arbeiten, doch im Landkreis stiegen die Fallzahlen selbst für Wohnungseinbrüche am Tag von 67 auf 84. Ein Plus von rund 25 Prozent. Sogar um rund 36 Prozent gestiegen sind die Wohnungseinbruchdiebstähle im Allgemeinen. Karl Teusch, der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariates Peine, ahnt, woran das liegt: „Der Landkreis Peine liegt günstig an der Autobahn 2. Wir haben es vor allem mit reisenden Tätern zu tun“, erläutert der Erste Kriminalhauptkommissar.

Funkzellen-Auswertung gibt spannende Hinweise

Die Zahlen schmecken der Polizei nicht, sie will den Druck auf die Einbrecher noch einmal erhöhen. „Wir haben in der Polizeiinspektion in Salzgitter eine extra Ermittlungsgruppe eingerichtet“, betont Teusch. In mühseliger Sisyphos-Arbeit werteten die Kollegen zum Beispiel Funkzellen aus und erkannten dabei, dass Einbrecher relativ zeitnah nach der ersten Tat im direkten Umfeld erneut zuschlagen. Das soll der Polizei dabei helfen, die Einbrecher auf frischer Tat zu packen. Zudem soll es mehr Observationskräfte geben, den Einsatz von zivilen Ermittlern: „Wir haben bestimmte Bereiche näher im Auge, aber man soll die Ermittler dabei nicht sehen“, erläutert der Polizist.

Erfreulich: Deutlich weniger schwere Straftaten

Doch auch Positives blitzt bei der Auswertung der Statistik auf: Bei fast gleichbleibenden Fallzahlen ist die Aufklärungsquote erneut gestiegen und liegt bei rund 64 Prozent. Deutliche Rückgänge gab es bei schweren Straftaten wie Raub/Erpressung (minus 41,7 Prozent) und räuberischem Diebstahl (sogar minus 62,1 Prozent). Die Peiner Polizei registrierte zudem weniger Körperverletzungen (minus 14 Prozent) und Ladendiebstähle (minus 9,3 Prozent). In diesen Bereichen ist die Kriminalität quasi im Corona-Tief, denn Kriminaldienst-Leiter Teusch weiß auch, dass das ausgefallene Freischießen, gestrichene Schützenfeste und Ladenschließungen zur Statistik beigetragen. „Das macht sich natürlich bemerkbar. Feste mit Alkohol wo es dann auch mal kracht, hatten wir nicht“, sagt er.

Druck auf kriminelle Clan-Mitglieder wirkt

Doch zu den positiven Ergebnisse habe eben nicht nur Corona beigetragen, sondern auch die Polizeiarbeit. Teusch nennt die Clan-Kriminalität als Beispiel. Mit diversen Konzepten und viel Personal sei der Druck erhöht worden. „Viel Polizei stört bei den Geschäften. Das hat schon Wirkung gezeigt. Ich würde mir wünschen, dass wir auch weiterhin mit dem entsprechenden Personal vorgehen können“, betont er.

