Meerdorf: Waldbaden im Tadensen

Meerdorf

Eintauchen in den Wald: Dieses Erlebnis bietet Susanne Hoheisel in Zusammenarbeit mit dem Verein Walderleben im Peiner Land am Sonntag, 22. August, im Meerdorfer Tadensen an. Von 11 bis 15 Uhr wird die Kursleiterin die Teilnehmenden in die Kunst des Waldbadens einführen.

Unter Waldbaden versteht man die intensive Art und Weise mit dem Wald in Berührung zu kommen. Es geht darum, möglichst alle Sinne zu öffnen und bewusst zu entschleunigen. In Japan hat das Waldbaden (Shinrin Yoku) bereits eine lange Tradition und ist ein fester Bestandteil der Gesundheitsvorsorge. Demnach zeigten Untersuchungen, dass sich Menschen, die sich öfter im Wald aufhalten, einen niedrigen Blutdruck sowie weniger Stresshormone vorweisen und sich die Immunabwehr verbessert.

Bedächtiges Gehen, Lauschen, der Blick in die Ferne oder das Spüren und Riechen der Natur, Atem- und Achtsamkeitsübungen, Bewegungsübungen aus dem Qi Gong und Klangschalenmeditation sind Bestandteile der Waldbaden-Führung. Die Teilnahme kostet 45 Euro. Mitzubringen sind festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, ein Picknick sowie etwas zu Trinken.

Anmeldungen nimmt Susanne Hoheisel unter Telefon (01 72) 9 47 21 34 entgegen.

Von Mirja Polreich